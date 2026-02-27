Scope hat knapp 7.200 Fonds neu bewertet. Ein Dividendenfonds überrascht mit einem Rekordsprint, ansonsten überwiegen Downgrades – und US-Anleihen bereiten weiter Kopfzerbrechen.

Die Ratingagentur Scope Fund Analysis hat ihre monatliche Bewertung von knapp 7.200 Investmentfonds veröffentlicht. Im Februar verbesserten sich 198 Produkte, während 274 herabgestuft wurden. Erstmals bewertet nach fünfjähriger Marktpräsenz wurden 47 Portfolios, davon erhielten zwölf aktive Fonds ein Top-Rating.

Comeback in Rekordzeit: DWS Top Dividende auf Note B

Kaum ein halbes Jahr ist es her, da trug der DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119) noch ein D-Rating. Seitdem geht es stetig bergauf – im aktuellen Monat von C auf B. Binnen weniger Monate hat sich der Fonds damit gleich zwei Stufen nach oben gearbeitet.

Grundlage dieses bemerkenswert schnellen Aufstiegs ist laut Scope die starke Wertentwicklung der jüngeren Vergangenheit: Auf Jahressicht steigerte der Fonds seinen Wert um 14,1 Prozent, während die Vergleichsgruppe nur auf 5,4 Prozent kam. Dank dieser Leistung liegt er nun auch über drei und fünf Jahre vor dem durchschnittlichen Wettbewerber.

Auch auf der Risikoseite überzeugt der Fonds laut den Analysten: Sowohl beim maximalen Verlust als auch bei der Schwankungsbreite steht er besser da als die Peergroup. Fondsmanager Thomas Schüßler kauft Standardwerte, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite versprechen. Auffällig ist die deutliche Untergewichtung der USA und des IT-Sektors gegenüber dem MSCI World.

Janus Henderson: Besser als die Branche

Ebenfalls aufgestiegen ist der Janus Henderson Global Life Sciences (ISIN: IE0009355771). Nach einer leichten Schwächephase in der ersten Jahreshälfte 2025 ist der Fonds auf Note A zurückgekehrt. Er investiert weltweit in Aktien aus dem Gesundheitswesen, darunter Eli Lilly, Johnson & Johnson und Astrazeneca.

Zwar konnte die Branche in den vergangenen Jahren mit Spitzensektoren nicht mithalten – doch der Fonds holte für seine Anleger das Maximum heraus. Während der Anteilswert des durchschnittlichen Konkurrenten über fünf Jahre stagnierte, erwirtschaftete der Janus-Henderson-Fonds ein Plus von 6,4 Prozent pro Jahr. Der Preis des Erfolgs sind laut Scope erhöhte Risikowerte: Schwankungsbreite und maximaler Verlust fallen schlechter aus als der Durchschnitt der Peergroup.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Upgrade

Scope: Größte Fonds mit Upgrade im Februar 2026

Gefallener Stern: Comgest verliert Höchstnote endgültig

Jahrelang trug der Comgest Growth Europe (ISIN: IE0004766675) ein A-Rating und galt als Vorzeigefonds für europäische Aktien. Die Anlagestrategie – Quality Growth – profitierte lange von einem nahezu idealen Umfeld: niedriges nominales Wirtschaftswachstum in der EU, ein starker US-Dollar, sinkende Zinsen.

Nun hat sich das Bild gewandelt. Das Jahr 2025 war laut Scope eines der schwächsten für Quality-Growth-Investoren in den vergangenen 30 Jahren. In nicht einmal zwei Jahren fiel der Fonds von der Höchstnote auf E – die unterste Bewertungsstufe. Die Zwölf-Monats-Wertentwicklung zeigt, warum: Der Fonds verbuchte ein Minus von 14,5 Prozent, während Europa-Fonds im Durchschnitt um 11,5 Prozent zulegten. Dennoch bleibt das Kölner Haus seiner Linie treu.

Ebenfalls herabgestuft wurde der Fidelity Funds – Global Technology (ISIN: LU0099574567), mit einem verwalteten Vermögen von 28,9 Milliarden Euro der größte Fonds in der Downgrade-Liste. Er rutschte von A auf B ab – bleibt damit aber noch im positiven Bewertungsbereich.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Downgrade

Scope: Größte Fonds mit Downgrade im Februar 2026 | Bildquelle: Scope Explorer, Stand 23.02.2026

Neuzugang mit glänzendem Einstand

Unter den erstmals bewerteten Fonds sticht der Flossbach von Storch – Foundation Growth (ISIN: LU2243567570) heraus. Mischfonds haben die Kölner Vermögensverwaltung Flossbach von Storch bekannt gemacht – nun hat ein weiterer Multi-Asset-Fonds des Hauses das Erwachsenenalter erreicht und erhält nach fünfjähriger Marktpräsenz ein B-Rating. Laut Scope wäre fast sogar ein A drin gewesen.

Der Fonds richtet sich an Stiftungen und andere verantwortungsbewusste Anleger. Seine Strategie ist wachstumsorientiert, die Aktienquote soll zwischen 50 und 75 Prozent liegen – aktuell beträgt sie 60 Prozent. Ergänzt wird das Portfolio durch festverzinsliche Wertpapiere (aktuell 22 Prozent) und Gold (9 Prozent). In den vergangenen fünf Jahren übertraf der Fonds seine Vergleichsgruppe laut Scope im Schnitt um 1,6 Prozentpunkte pro Jahr: 5,9 Prozent gegenüber 4,3 Prozent.

Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating

Scope: Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating | Bildquelle: Scope Explorer, Stand 23.02.2026

Gold glänzt – US-Anleihen enttäuschen weiter

Im Marktüberblick für Januar dominiert laut Scope ein bekanntes Bild: Die Peergroup Aktien Gold und Edelmetalle setzte sich einmal mehr an die Spitze des Monatsrankings mit einem Plus von 13,3 Prozent. Anfang des Jahres hatte der Goldpreis zum ersten Mal die Marke von 5.000 US-Dollar pro Feinunze übersprungen.

Bemerkenswert schnitten auch Fonds der Peergroups Aktien Alternative Energien und Aktien Emerging Markets ab – mit Zuwächsen von 7,5 und 7,4 Prozent. Dass beide Kategorien in den vergangenen Jahren wenig geliebt waren, zeigt laut den Analysten die Fünf-Jahres-Bilanz: Alternative Energien weisen über diesen Zeitraum sogar eine negative Rendite aus. Insgesamt war der Januar für asiatische Aktien ein starker Monat – vier der zehn besten Peergroups setzen auf Titel aus Fernost, nimmt man Emerging Markets hinzu, sind es fünf.

Klar auf der Verliererseite stehen dagegen Anleger von US-Rentenpapieren. US-Staatsanleihen verloren 1,5 Prozent, US-Aggregate-Renten 1,2 Prozent. Der Vertrauensverlust der Anleger in US-Papiere setzt sich damit laut Scope fort.

Auch indische Aktien erlebten einen schwachen Monat: Die Peergroup gab um 7,0 Prozent nach – womit die Langfristrendite wieder auf ein normaleres Maß zurückgefallen ist (7,5 Prozent pro Jahr über fünf Jahre).

Scope-Ratingverteilung

Von den derzeit rund 7.157 bewerteten Fonds in Deutschland tragen:

719 Fonds ein A-Rating (10,0 Prozent)

1.814 ein B-Rating (25,3 Prozent)

2.172 ein C-Rating (30,3 Prozent)

1.653 ein D-Rating (23,1 Prozent)

799 Fonds ein E-Rating (11,2 Prozent)

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Es berücksichtigt unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Wertentwicklung sowie das Timing- und Verlustrisiko.