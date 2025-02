Scope-Rating: US Equity All Cap von J.P. Morgan beendet Schwächephase

Im monatlichen Rhythmus stellt die Ratingagentur Scope Fonds auf den Prüfstand. Für das Update im Februar wurde die Qualität von knapp 7.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet.

Für 256 Produkte ging es aufwärts, 320 Portfolios schnitten schlechter ab als im Vormonat. Erstmals bewertet wurden 43 Produkte, davon erhielten 13 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating. Insgesamt betrachtet war der Januar ein sehr guter Monat: Nahezu alle betrachteten Peergroups hätten im Plus gelegen.

J.P. Morgan US Equity All Cap hat leichte Schwächephase beendet

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Nachdem der US Equity All Cap von J.P. Morgan fünf Monate bei der Bewertung im Mittelmaß landete, ist er nun zu einem Top-Rating zurückgekehrt. Der Fonds für nordamerikanische Aktien jeglicher Marktkapitalisierung trägt seit diesem Monat wieder ein B-Rating. Ein solches hatte er vor seiner kleinen Schwächephase ein Jahr lang innegehabt. Der Aufstieg basiere vor allem auf den guten Performance-Daten: Über alle betrachteten Zeiträume entwickelte sich der Fonds besser als seine Vergleichsgruppe, heißt es von Scope. Bei den Risiko-Kennzahlen zeigt sich das umgekehrte Bild. Sowohl die Volatilität als auch der maximale Verlust sind schwächer als der Peergroup-Durchschnitt. Auffällig ist die deutliche Untergewichtung des Fonds von Unternehmen aus dem IT-Sektor. Dieser hat zwar den höchsten Anteil am Portfolio (22,7 Prozent), doch in der Benchmark S&P 500 sind es fast 10 Prozentpunkte mehr.

Asiatischer Fonds mit starkem China-Anteil sehr konstant

Der Invesco Asian Equity Fund ist ein Muster an Konstanz. Seit Juni 2022 hat sich seine Rating- Punktzahl nur minimal geändert: Entweder trug der Fonds ein (ausgezeichnetes) B-Rating oder er konnte sogar ein A-Rating für sich beanspruchen. Nach gut einem Jahr mit (B) kann er sich nun wieder die Spitzennote ans Revers heften. Der Fonds investiert in Aktien aus ganz Asien mit der Ausnahme von Japan. Chinesische Titel haben wie im Vergleichsindex einen Anteil von fast einem Drittel. Auch in Taiwan und Südkorea hat der Fonds viel Geld investiert. Kleinere Märkte wie Singapur, Indonesien und Thailand sind höher gewichtet als in der Benchmark, sodass der Fonds regional relativ ausgewogen aufgestellt ist. Über ein, drei, fünf und zehn Jahre entwickelte er sich laut Scope besser als die Vergleichsgruppe, und das teils deutlich. Im Gegenzeug schwankte sein Anteilswert stärker als der des durchschnittlichen Konkurrenten.

Die zehn größten Aufsteiger-Fonds im Februar 2025

Europäischer Aktienfonds schwächelt deutlich

Viele Jahre lang zählte der Comgest Growth Europe zur Crème de la Crème europäischer Aktienfonds. Doch seit neun Monaten verschlechtern sich die Kennzahlen zusehends. Erst trug der Fonds, der zuvor ein Abo auf ein A-Rating gehabt zu haben schien, von Mai 2024 an die Note (B). Jetzt muss er sich mit einem C-Rating von Scope begnügen. Die Rendite-Daten spiegeln dies wider: Über fünf Jahre liegt der Fonds deutlich vor seiner Vergleichsgruppe (9,0 Prozent pro Jahr versus 6,4 Prozent pro Jahr), über drei Jahre ist der Vorsprung nur gering und über ein Jahr bleibt er weit dahinter zurück (4,0 Prozent versus 11,2 Prozent). Ins Portfolio werden Unternehmen gekauft, für die das Fondsmanagement ein hohes Wachstum erwartet. Typischerweise bleiben Banken und Rohstoffunternehmen in Comgest-Fonds außen vor, sodass die Sektoren im Vergleich zur Benchmark stark untergewichtet sind.

Die zehn größten Absteiger-Fonds im Februar 2025

Top- und Flop-Peergroups im vergangenen Monat

Wenn Geldmarktfonds zu den schwächsten Peergroups des Monats zählen, weiß man, dass es in der Breite kaum Verluste gegeben hat, so die Schlussfolgerung von Scope. Von den 93 Peergroups, die in die Auswertung kamen, notierten im Januar nur vier im Minus. Deutlich rote Zahlen schrieben Fonds für indische Aktien, die im Mittel fast 6 Prozent an Wert verloren. Abwärts ging es auch für chinesische A-Aktien und in deren Gefolge für Aktienfonds mit Fokus auf Asien ohne Japan.

An der Spitze der Rendite-Rangliste findet sich die Peergroup für Aktien aus dem Edelmetallsektor. Sie legte im Januar um 13,5 Prozent zu. Stark präsentierten sich daneben europäische Aktien. Ob Länder-Peergroups (Schweiz und Deutschland) oder breite Europa-Vergleichsgruppen – viele stiegen um rund 6 bis 7 Prozent. Unter den Sektoren konnten Gesundheitswesen und Konsumwerte besonders glänzen.