Das Analysehaus Scope hat kürzlich sein Fondsrating Update für Januar 2024 veröffentlicht. Dafür wurden rund 6.800 Fonds auf den Prüfstand gestellt. Das Scope Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Einbezogen in das Rating werden unter anderem die langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing und das Verlustrisiko.

Bei 294 Fonds hat sich das Rating verbessert, bei 322 hat es sich verschlechtert, berichten die Analysten. Erstmals bewertet worden seien 61 Produkte, davon hätten 17 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating erhalten. Nach der starken Performance zum Jahresende gehe 2023 insgesamt als sehr gutes Jahr für Anleger in die Geschichtsbücher ein. Neben Technologietiteln seien unter anderem Fonds für indische Aktien positiv aufgefallen.

Franklin India Fund punktet mit fundamentaler Aktienauswahl

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Nach mehr als sieben Jahren ist der Franklin India Fund wieder in die Spitzengruppe aufgestiegen und wird mit der Note B bewertet. Der Fonds, dessen Historie bis ins Jahr 2005 zurückreicht, wird seit seiner Auflegung von Sukumar Rajah verwaltet. Mit 56 Titeln ist das Portfolio fokussiert und weist deutliche Schwerpunkte in den Sektoren Banken (Anteil 25,8 Prozent) und zyklischer Konsum (22,4 Prozent) auf. Die Auswahl der Aktien sei langfristig orientiert und stütze sich auf fundamentale Kriterien, so Scope. In Bezug auf die Wertentwicklung habe der Fonds in allen betrachteten Zeiträumen vor seinem Sektor Aktien Indien gelegen. Beispielsweise habe er seinen Wert über fünf Jahre um 12,1 und über ein Jahr um 23,0 Prozent pro Jahr gesteigert, während der Durchschnitt der Peergroup bei 10,2 und 17,1 Prozent jährlich gelegen habe. Die Risikokennzahlen seien gemischt, aber insgesamt etwas besser als bei der Vergleichsgruppe.

Nomura India Equity erhält das Top-Rating B

Der Nomura India Equity Fund erhält nach anderthalb Jahren C-Rating wieder das Top-Rating B. Der benchmarkfern gemanagte Fonds verfolgt eine Bottom-up-Strategie und setzt auf ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Einzeltiteln. Ziel ist es, den Vergleichsindex MSCI India zu übertreffen. Fondsmanager Vipul Mehta ist ebenfalls seit Auflegung im Jahr 2007 verantwortlich. Über fünf beziehungsweise drei Jahren liegt der Fonds mit 13 respektive 19,5 Prozent pro Jahr deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Die Risikokennzahlen seien insgesamt leicht erhöht. So würden sich Volatilität und maximaler Verlust über fünf Jahre bei 20,7 Prozent und -31,8 Prozent bewegen, während die Peergroup auf 19,9 Prozent und -31,1 Prozent komme.

Fondsperformance enttäuschend: Fidelity India Focus nur noch mit D-Rating

Nicht rund lief es hingegen für den Fidelity India Focus, der seit März 2023 von einem B-Rating mittlerweile bis auf die D-Note abgestürzt ist. Die Wertentwicklung im Vergleich zur Konkurrenz ist regelrecht eingebrochen. Der Fokus des seit 2020 unter dem aktuellen Manager Amit Goel fokussierten Ansatzes liege auf qualitativem Wachstum. Hauptsächlich im Jahr 2022 habe die Aktienauswahl in den meisten Sektoren nicht überzeugen können und auch im Folgejahr sei der Fonds hinter der Peergroup zurückgeblieben. Über drei Jahre und ein Jahr liege die Rendite des Fonds bei 12 beziehungsweise14,6 Prozent pro Jahr und damit deutlich hinter dem Vergleichssektor. Auf der Risikoseite habe der Fonds hingegen mit besseren Risikokennzahlen punkten können. Sowohl die Volatilität als auch der maximale Verlust lagen über drei Jahre leicht unter dem Sektordurchschnitt.

Die größten Fonds-Heraufstufungen:

Fondsname ISIN Peergroup Rang in Peergroup Rating Vormonat Rating aktuell Templeton Growth (Euro) LU0114760746 Aktien Welt 512 von 848 E D FSSA China Growth IE0008368742 Aktien China 3 von 89 B A Federated Hermes Global Equity ESG IE00BKRCQJ92 Aktien Nachhaltigkeit/ Ethik 113 von 361 D C Franklin India LU0231205187 Aktien Indien 9 von 50 C B Epsilon Fund Q Flexible LU0365359032 Absolute Return/ High Risk 13 von 77 C B Franklin Euro Short Duration Bond LU1022658667 Renten Euro kurz 29 von 94 C B Eurizon Fund Sustainable Japan LU1543693508 Aktien Japan 78 von 161 D C Nomura India Equity IE00B3SHDY84 Aktien Indien 12 von 50 C B Genius Strategie DE000A0RA046 Mischfonds Flexibel 212 von 786 C B

Quelle: Scope Group

Das Jahr 2023 war für Anleger insgesamt ein erfolgreiches Jahr, vor allem aufgrund der starken Performance zum Jahresende, so Scope. Im Dezember schlossen nur drei der 60 untersuchten Vergleichsgruppen im Minus. Spitzenreiter waren nordamerikanische Small Caps mit einem Plus von 8,9 Prozent, gefolgt von globalen Technologieaktien mit einem Zuwachs von 7,5 Prozent auf Monatssicht. Zu den besten Fondskategorien gehörten auch weltweit gestreute Immobilienaktienfonds mit einem Gewinn von 7,4 Prozent sowie europäische Nebenwerte mit einem Plus von 7,3 Prozent. Indische Aktien legten im Dezember um 4,6 Prozent zu, der MSCI India beendete das Jahr mit einem Plus von 17 Prozent.

FSSA China Growth: Gute Fünf-Jahres-Bilanz trotz schwieriger Marktbedingungen

Im Dezember verzeichneten chinesische Aktien erneut Verluste von bis zu minus 3,2 Prozent. Der MSCI China büßte auf Jahressicht fast ein Drittel seines Wertes ein. Trotz dieser Herausforderungen konnte der FSSA China Growth überzeugen und wurde von einem B-Rating auf das höchste A-Rating heraufgestuft. Insbesondere über einen Zeitraum von fünf Jahren konnte der Fonds eine im Branchenvergleich herausragende Performance vorweisen. Während vergleichbare Fonds im Schnitt Verluste von 13 Prozent verzeichneten, lag das Minus des von Martin Lau und Winston Ke gemanagten Portfolios bei nur 6,6 Prozent. Die Fondsmanager konzentrieren sich darauf, qualitativ hochwertige Unternehmen mit erfolgreichen Führungsteams zu identifizieren. Dabei legen sie Wert auf langfristige, nachhaltige Wachstumstreiber und eine solide finanzielle Position der Unternehmen.

Die größten Fonds-Herabstufungen:

Fondsname ISIN Peergroup Rang in Peergroup Rating Vormonat Rating aktuell Findlay Park American IE0002458671 Aktien Nordamerika 111 von 443 B C Fidelity Global Multi Asset Income LU0905233846 Mischfonds Welt ausgewogen 38 von 54 D E Schroder Asian Opportunities LU0248184466 Aktien Asien ex Japan 32 von 93 B C Schroder Emerging Asia LU0248172537 Aktien Asien ex Japan 10 von 93 A B BGF Euro Short Duration Bond LU0093503810 Renten Euro kurz 76 von 94 D E Morgan Stanley Asia Opportunity Fund LU1378878430 Aktien Asien ex Japan 30 von 93 B C Goldman Sachs EM Equity Base LU0083344555 Aktien Schwellenländer 72 von 348 B C Amundi Global Ecology ESG LU1883318740 Aktien Ökologie Welt 36 von 152 C D Fidelity India Focus LU0197230542 Aktien Indien 31 von 50 C D

Quelle: Scope