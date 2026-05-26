Scope hat knapp 7.300 Fonds neu bewertet. Die Gewinner des Vormonats gehören nun zu den Verlierern – und umgekehrt. Dabei kehrt ein Fondsriese nach Jahren ins Spitzenfeld zurück.

Wer steigt auf, wer ab? Scope veröffentlicht monatlich ein Update der Fondsratings.

Scope hat seine monatliche Bewertung von 7.300 Investmentfonds aktualisiert. Im April verbesserten sich 292 Produkte, während 369 herabgestuft wurden. Nach fünf Jahren am Markt wurden 108 Fonds erstmals bewertet – davon erhielten 17 aktive Strategien ein Top-Rating.



Prägend für den Monat: eine breite Aktienmarkterholung, die den schwachen März mehr als kompensierte. Viele Peergroups, die im Vormonat besonders gelitten hatten, verzeichneten nun zweistellige Zuwächse.

Privat Fonds Kontrolliert: Fondsriese kehrt an die Spitze zurück

Für den Privat Fonds Kontrolliert (ISIN: DE000A0RPAM5) ging es in vergangenen drei Jahren stetig hinauf. Im Sommer 2023 noch mit D bewertet, ist die Rating-Punktzahl seither fast ununterbrochen gestiegen – nun hat der konservative globale Mischfonds die Höchstnote erreicht. Zuletzt war das Anfang 2018 der Fall.

Maßgeblich dafür ist die starke jüngere Performance: In den vergangenen zwölf Monaten legte der Anteilswert um 11,9 Prozent zu – „eine herausragende Leistung für einen defensiven Mischfonds“, urteilt Scope. Das Portfolio steckt in Aktien, Anleihen inklusive Hochzinspapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen und Währungen. Der Aktienanteil liegt im Regelfall zwischen fünf und 45 Prozent und bewegt sich derzeit am oberen Ende dieser Spanne.

MSIF Global Fixed Income Opportunities: Anleihenstrategie mit Spitzennote

Der MSIF Global Fixed Income Opportunities (LU0694238766) trug in den vergangenen fünf durchgehend ein Top-Rating. Nach zwölf Monaten mit B ist er nun wieder auf A zurückgekehrt. Ins Portfolio kommen Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade- und High-Yield-Bereich, forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Staatsanleihen – nahezu alle auf US-Dollar lautend.

Über alle betrachteten Zeiträume liegt die Rendite vor der Vergleichsgruppe: Während Euro-Anleger mit gemischten globalen Rentenfonds in den vergangenen fünf Jahren kaum Erträge erzielten, erzielte das Morgan-Stanley-Produkt ein Plus von knapp drei Prozent pro Jahr. Dafür müssen Anleger eine höhere Volatilität und größere zwischenzeitliche Verluste in Kauf nehmen.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Upgrade Quelle: Scope Explorer, Stand: 19. Mai 2026

Ninety One GSF Global Franchise: Markenstrategie überzeugt nicht

Von Anfang 2023 bis März 2025 sank die Rating-Punktzahl des Ninety One GSF Global Franchise (LU0846948197) kontinuierlich. Das D-Rating im März 2025 schien zunächst ein Weckruf zu sein, schreibt Scope, die Bewertung erholte sich vorübergehend. Doch seit drei Monaten ist diese Erholung beendet, und der Fonds trägt erneut ein D-Rating.

Investiert wird vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit hoher Qualität, die häufig mit globalen Marken oder Franchise-Konzepten verbunden sind. Der Ansatz klinge vielversprechend, habe jüngst aber nicht die erhofften Ergebnisse gebracht: Binnen drei Jahren erzielte der Fonds ein jährliches Plus von 6,7 Prozent – die Peergroup Aktien Welt legte im selben Zeitraum um 12,4 Prozent pro Jahr zu.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Downgrade Quelle: Scope Explorer, Stand: 19. Mai 2026

DNB Nordic Flexible Bonds: Nischensegment mit Potenzial

Die skandinavischen Rentenmärkte haben sich Scope zufolge vom Nischenphänomen zu einem eigenständigen Segment im globalen Anleiheuniversum entwickelt. Geringere Standardisierung und begrenzte Analystenpräsenz machten die Region anspruchsvoll, aber lohnend für aktive Manager. Der DNB Nordic Flexible Bonds (LU2319925967) investiert überwiegend in Investment-Grade-Zinspapiere, kann aber auch Hochzinsanleihen ab einem Rating von B- beimischen.

Im Vergleich mit der Peergroup für gemischte europäische Anleiheportfolios schlägt sich der Fonds gut: Die Renditen liegen über dem Schnitt, die Verlustkennzahlen fallen besser aus. Gegenüber seiner selbst gewählten Benchmark hinkt er auf Fünfjahressicht jedoch hinterher.

Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating Quelle: Scope Explorer, Stand: 19. Mai 2026

Marktüberblick: Tech und Asien erholen sich, Goldaktien weiter schwach

Auf die unruhigen Märkte im März folgte im April eine rasche und breite Erholung. Spitzenreiter waren Fonds für globale Technologiewerte. Besonders stark erholten sich zudem Aktienfonds mit Fokus auf Asien – jene Vergleichsgruppen, die im März infolge der Ölversorgungsengpässe durch den Iran-Krieg besonders gelitten hatten. Auch die Kategorien Alternative Energien und Ökologie Welt schnitten besonders gut ab, was die neue Debatte über eine Abkehr von fossilen Energieträgern widerspiegeln dürfte.

Die Gewinner des Vormonats zählten nun zu den Verlierern: Renten-Peergroups mit US-Dollar-Fokus, die im März noch zu den stärksten Gruppen zählten, fanden sich im April unter den schwächsten wieder. Auffällig: Die Vergleichsgruppe Aktien Gold und Edelmetalle erholte sich nach ihrem Absturz im März nicht – sondern gehörte im April erneut zu den schwächsten Performern.

Scope-Ratingverteilung

Von den derzeit 7.253 in Deutschland bewerteten Fonds tragen:

739 Fonds ein A-Rating (10,2 Prozent)

1.791 Fonds ein B-Rating (24,7 Prozent)

2.197 Fonds ein C-Rating (30,3 Prozent)

1.713 Fonds ein D-Rating (23,6 Prozent)

813 Fonds ein E-Rating (11,2 Prozent)

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Es berücksichtigt unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und Verlustrisiko.