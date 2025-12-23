Die Ratingagentur Scope hat ihre Dezember-Bewertung vorgelegt. Ein Deka-Klassiker feiert sein Comeback, während Technologie-Fonds unter Druck geraten.

Die Ratingagentur Scope Fund Analysis hat ihre monatliche Bewertung von rund 7.100 Investmentfonds veröffentlicht. Im Dezember gab es dabei so viele Veränderungen wie selten: 387 Produkten wurden heraufgestuft, für 430 ging es abwärts. Erstmals bewertet wurden 56 Portfolios, 17 von ihnen mit Top-Rating.

Aufsteiger: Deka Global Champions erobert Bestnote zurück

Der Deka Global Champions (ISIN: DE000DK0ECU8) hat seinen Status als Top-Fonds zurückerlangt. Nachdem der global investierende Aktienfonds im Frühjahr 2025 die Spitzenbewertung A verloren hatte, gelang ihm nun die Rückkehr. Zuvor hatte das Produkt zwischen 2021 und 2024 nahezu durchgehend die Bestnote getragen.

Das verwaltete Vermögen ist inzwischen auf rund 13 Milliarden Euro angewachsen. Der Technologiesektor nimmt mit über fünf Milliarden Euro die dominierende Rolle im Portfolio ein. Die regionale Aufteilung entspricht dem Muster globaler Aktienfonds: Mehr als 50 Prozent entfallen auf US-amerikanische Unternehmen.

Die Zahlen belegen die Stärke des Fonds: Im Fünfjahreszeitraum erwirtschaftete er einen durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 13,9 Prozent. Die Vergleichsgruppe Aktien Welt brachte es dagegen nur auf 8,7 Prozent pro Jahr. Noch deutlicher fällt der Abstand auf Zwölfmonatssicht aus: Während der Deka-Fonds um 14,6 Prozent zulegte, kam die Konkurrenz lediglich auf 4,5 Prozent. Allerdings zahlen Anleger für diese Überrendite mit erhöhten Schwankungen – die Volatilität liegt über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe.

Uni Sector High Tech krönt fortlaufende Verbesserung mit A-Rating

Eine ansehnliche Aufholjagd gelang dem Uni Sector High Tech (ISIN: LU0101441672). Der auf Technologie-Aktien spezialisierte Fonds stand Anfang 2021 noch mit der schlechtesten Note E am unteren Ende der Skala. Durch kontinuierliche Leistungsverbesserungen kletterte er Stufe um Stufe nach oben und hat nun die Spitzenbewertung erreicht.

Mit einem Plus von 16,6 Prozent pro Jahr über die vergangenen fünf Jahre ließ der Fonds seine Konkurrenz deutlich hinter sich – die Vergleichsgruppe schaffte im selben Zeitraum nur 10,5 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig bewegen sich die Risikokennzahlen nach Angaben von Scope in einem akzeptablen Rahmen.

Absteiger: Allianz Income and Growth muss sich mit mittelmäßigem Rating begnügen

Eine lange Erfolgsgeschichte ist vorerst zu Ende: Der Allianz Income and Growth (ISIN: LU0689472784) verliert sein langjähriges B-Rating. Über Jahre hinweg hatte der Mischfonds nicht nur diese Note gehalten, sondern war mit seiner Punktzahl sogar nahe an ein A-Rating herangerückt. Doch seit März ging es kontinuierlich bergab – jetzt steht nur noch ein durchschnittliches C-Rating zu Buche.

Während die langfristige Bilanz des Fonds weiterhin überdurchschnittlich ausfällt, trübt sich das Bild bei näherer Betrachtung deutlich ein. In den zurückliegenden zwölf Monaten mussten Anleger Verluste hinnehmen, während die Konkurrenz positive Erträge verbuchen konnte. Besonders problematisch laut Scope: Die Risikokennzahlen liegen merklich über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe.

Weitere prominente Absteiger sind der JPM Income Fund (11,6 Milliarden Euro), der von A auf B zurückfiel, sowie der JPM America Equity (7,15 Milliarden Euro), der ebenfalls ein Downgrade von A auf B verkraften musste.

Neuzugänge mit Top-Bewertungen

Erstmals nach fünf Jahren Historie bewertet wurden 56 Portfolios, davon erhielten 17 aktive Fonds ein Top-Rating. Besonders hervorzuheben ist der CC&L Q Emerging Markets Equity (ISIN: IE00BMGM5752) mit einem sofortigen A-Rating.

Der Fonds mit einem Volumen von 1,28 Milliarden Euro belegt in seiner Vergleichsgruppe Aktien Emerging Markets den dritten Platz von 342 Fonds. Ebenfalls mit einem A-Rating bedacht wurde der BBH Luxembourg Funds – BBH Income Fund (ISIN: LU1966278639) aus der Peergroup Renten US Aggregate mit 332 Millionen Euro Volumen.

Ein B-Rating erhielt unter anderem der MSIF Emerging Markets Local Income Fund (ISIN: LU2607188435), ein Fonds für Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern mit 1,29 Milliarden Euro Volumen. Mit Anleihen aus Schwellenländern in lokaler Währung ließ sich aus Sicht von Euro-Anlegern in den vergangenen drei Jahren gutes Geld verdienen. Der Fonds legte auf Zwölfmonatssicht um beachtliche 9,7 Prozent zu, während die Peergroup 5,7 Prozent erreichte. Das größte Währungsexposure liegt derzeit in Malaysia, China, Indien und Mexiko. Rund die Hälfte der Papiere trägt ein Investment-Grade-Rating, der überwiegende Rest ein Rating von BB oder B.

Marktüberblick: Gold glänzt weiter, Technologie enttäuscht

Der November brachte für Fondsanleger gemischte Ergebnisse. Fast jede zweite bedeutende Peergroup schloss den Monat mit Verlusten ab – konkret waren es 45 von 101 Vergleichsgruppen.

An der Spitze des November-Rankings stand mit deutlichem Abstand die Peergroup Aktien Gold und Edelmetalle, die um 13,6 Prozent zulegte. Damit widerlegen die Goldminenbetreiber eindrucksvoll die These, ihre Oktober-Schwäche könnte das Ende der Rally markiert haben. Die Zwölfmonats-Bilanz dieser Vergleichsgruppe fällt mit einem Plus von 102,5 Prozent spektakulär aus. Im Fünfjahreszeitraum steht eine durchschnittliche jährliche Rendite von 19,6 Prozent zu Buche.

Ebenfalls positiv entwickelten sich im November Portfolios aus den Bereichen Biotechnologie (plus 7,6 Prozent) und Gesundheitswesen (plus 6,3 Prozent). Bemerkenswert ist zudem, dass sich mehrere defensiv ausgerichtete Aktienkategorien unter den Gewinnern finden: Neben zwei auf Dividendentitel fokussierten Peergroups schaffte es auch die Vergleichsgruppe Aktien Schweiz in die Top-10.

Auf der Verliererseite dominiert die Technologiebranche das Bild. Mit einem Minus von 5,9 Prozent bildet die Peergroup Aktien Technologie Welt das Schlusslicht im November. Unter den zehn schwächsten Vergleichsgruppen finden sich zudem sechs, die ganz oder teilweise auf den chinesischen Aktienmarkt setzen.

Scope-Ratingverteilung

Von den derzeit rund 7.101 bewerteten Fonds in Deutschland tragen:

719 Fonds ein A-Rating (10,1 Prozent)

1.810 Fonds ein B-Rating (25,5 Prozent)

2.139 Fonds ein C-Rating (30,1 Prozent)

1.668 Fonds ein D-Rating (23,5 Prozent)

765 Fonds ein E-Rating (10,8 Prozent)

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe und reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und Verlustrisiko.