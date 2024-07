Die Ratingagentur Scope hat in ihrem jüngsten Update die Qualität von mehr als 6.900 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds unter die Lupe genommen. Das Juli-Update zeigt einen deutlichen Favoritenwechsel bei den führenden Peergroups, wobei indische Aktien und Technologietitel wieder in den Vordergrund rücken.

Ratingänderungen und Neuaufnahmen

Im Detail konnten 239 Fonds ihr Rating verbessern, während 267 eine Herabstufung hinnehmen mussten. Von besonderem Interesse sind die 97 erstmals bewerteten Produkte, von denen 29 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating erhielten.