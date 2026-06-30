Scope vergibt neue Noten für rund 7.300 Fonds: Technologiewerte legen kräftig zu, ein Mischfonds-Klassiker rutscht deutlich ab – und ein Neuling glänzt von Anfang an.

Technologieaktien und asiatische Titel ohne Japan haben Fondsanleger im Mai verwöhnt, während Verlierer unter den Kategorien kaum zu finden waren. Das zeigt das aktuelle Fondsrating-Update von Scope. Die Ratingagentur hat die Bewertung von fast 7.300 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds aktualisiert.

290 Produkte konnten sich verbessern, 277 Portfolios schnitten schlechter ab als im Vormonat. Nach fünf Jahren am Markt wurden 33 Portfolios erstmals bewertet, zehn aktive Fonds erhielten dabei auf Anhieb ein Top-Rating.

BGF World Technology Fund: Rückkehr mit kräftigem Schub

Kräftig nach oben ging es zuletzt für den BGF World Technology Fund (ISIN: LU0056508442). Über das gesamte Kalenderjahr 2025 hatte das Produkt noch Ratingpunkte eingebüßt, seit Januar 2026 klettert die Bewertung jedoch wieder. Nun steht erneut ein B – die Note, die der Fonds zuvor lange getragen hatte. Die Zwölfmonatsperformance ist mit 63 Prozent außergewöhnlich hoch und übertrifft den Zuwachs der Peergroup von 49 Prozent deutlich.

Über drei und fünf Jahre schlägt der Blackrock-Fonds den durchschnittlichen Konkurrenten ebenfalls. Erkauft wird die hohe Rendite mit erhöhten Risikokennzahlen: Sowohl der maximale Verlust als auch die Volatilität liegen über den Werten der Vergleichsgruppe. Aktuell zählen der südkoreanische Halbleiterhersteller SK Hynix sowie die US-Konzerne Nvidia und Broadcom zu den größten Positionen im Portfolio.

Fidelity Funds - World: Zurück in der gehobenen Kategorie

Auch der Fidelity Funds - World (ISIN: LU0069449576) kehrt in die gehobene Kategorie zurück. Seit Ende 2024 hatte der Fonds – mit einer einzigen Ausnahme – nur ein C-Rating getragen, jetzt steht wieder ein B. Grund sind die kräftigen Renditekennzahlen: Über ein Jahr liegt das Produkt ebenso über dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe wie über drei und fünf Jahre, lediglich bei der Volatilität schneidet es schlechter ab.

Fidelity setzt für das Portfolio auf fundamentales Research und verzichtet bewusst auf einen festen Anlagestil. US-Aktien haben zwar das größte Gewicht, ihr Anteil liegt mit 64 Prozent aber deutlich unter dem Niveau des MSCI World von 72 Prozent. Auch den größten Sektor im Weltaktienindex, Informationstechnologie, gewichtet der Fonds leicht unter.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Upgrade Bildquelle: Scope Explorer, Stand: 25.06.2026

R-Co Valor: Note C trotz langfristiger Stärke

Nicht nur Aufsteiger prägen das aktuelle Update. Mit einem stabilen Top-Rating überzeugte der R-Co Valor (ISIN: FR0011253624) viele Jahre lang, doch seit Ende 2025 nimmt die Rating-Punktzahl beständig ab – inzwischen reicht es nur noch für Note C.

Langfristig macht der flexible Mischfonds laut Scope dennoch eine außerordentlich gute Figur: Über zehn Jahre erzielte er ein Plus von 9,1 Prozent pro Jahr, während die Vergleichsgruppe nur auf 4,1 Prozent kommt. Auf Jahressicht gelingt es ihm allerdings nicht, die Peergroup zu übertreffen. Zusammen mit den schwächeren Risikokennzahlen führt das zu einer mittelmäßigen Bewertung.

Bemerkenswert breit ist die geografische Allokation: 37 Prozent des Vermögens stecken in den USA, 22 Prozent in Asien ohne Japan, hinzu kommen signifikante Bestände in Kanada und Frankreich. Sektoral setzt der Fonds vor allem auf Technologie und Internet, Bergbau sowie Gesundheit – auch hier zeigt sich eine große Vielfalt.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Downgrade Bildquelle: Scope Explorer, Stand: 25.06.2026

Plenisfer Destination Value Total Return: Neuling mit Top-Platzierung

Mit dem ersten Rating überhaupt steigt der Plenisfer Investments - Destination Value Total Return (ISIN: LU2185979551) direkt auf Platz zwei seiner Peergroup ein – ein gelungener Einstand. Die Top-Note A hat sich der Fonds über die vergangenen fünf Jahre verdient: In diesem Zeitraum erzielte er eine Rendite von 7,5 Prozent pro Jahr, während der durchschnittliche Wettbewerber nur auf 2,9 Prozent kam.

Die Volatilität lag zwar über dem Niveau der Vergleichsgruppe, mit 6,5 Prozent aber weiterhin in einem moderaten Rahmen. Der Fonds versteht sich als globales Multi-Strategie-Portfolio und ordnet seine Investments nicht einzelnen Anlageklassen, sondern hauseigenen Strategien zu – darunter Macro, Income, Special Situations und Compounders. Das meiste Vermögen liegt aktuell in Anleihen, gefolgt von Aktien, Bargeld und Rohstoffen.

Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating Bildquelle: Scope Explorer, Stand: 25.06.2026

Marktüberblick: Technologie und Asien dominieren, kaum Verlierer im Mai

Die Hausse globaler Technologieaktien setzte sich im Mai ungebremst fort. Mit einem erneuten Plus von 17 Prozent auf Monatssicht kommt die Peergroup auf eine Jahresrendite von rund 50 Prozent. In ähnlicher Größenordnung bewegten sich auch die übrigen Gewinner des Monats: asiatische Aktien ohne Japan und Schwellenländertitel. Übertroffen wurden sie auf Jahressicht nur von Fonds, die in Aktien aus dem Bereich Alternative Energien investieren. Auch Fonds für deutsche Nebenwerte erlebten einen guten Monat, kamen auf Jahressicht aber lediglich auf eine einstellige Rendite.

Geld verlieren konnten Fondsanleger im Mai dagegen kaum. Nur die Peergroups Rohstoffe und Infrastrukturaktien notierten im Minus. Vergleichsweise erfolglos blieben zudem Fonds für weltweite Immobilienaktien und für indische Werte. Wie Scope anmerkt, lag die Fünfjahresperformance indischer Aktien vor neun Monaten noch auf einem absoluten Top-Niveau – ein Beleg dafür, dass auch die schönste Investmentstory nicht ewig hält.

Scope-Ratingverteilung

Die Ratingagentur Scope bewertet aktuell 7.285 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds. Das verwaltete Vermögen dieser Fonds summiert sich auf rund 6 Billionen Euro. Die Ratings verteilen sich wie folgt:

735 Fonds mit A-Rating (10,1 Prozent)

1.832 Fonds mit B-Rating (25,2 Prozent)

2.183 Fonds mit C-Rating (30,0 Prozent)

1.721 Fonds mit D-Rating (23,6 Prozent)

814 Fonds mit E-Rating (11,2 Prozent)

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Es reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und Verlustrisiko.