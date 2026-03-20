Scope hat knapp 7.200 Fonds neu bewertet. Upgrades und Downgrades halten sich die Waage. Ein Japan-Fonds erhält ein Spitzen-Rating, ein Mischfonds-Klassiker stürzt ab.

Die Ratingagentur Scope hat ihre monatliche Bewertung von knapp 7.200 Investmentfonds veröffentlicht. Im März hielten sich Herauf- und Herabstufungen fast die Waage: Bei 397 Produkten wurde die Bewertung nach oben korrigiert, während es für 370 nach unten ging. Erstmals bewertet nach fünfjähriger Marktpräsenz wurden 51 Portfolios, davon erhielten zwölf aktive Fonds ein Top-Rating.

Pimco Total Return Bond: Comeback nach Absturz

Vor einem Dreivierteljahr stand der Pimco GIS Total Return Bond (ISIN: IE00B0M2Y900) kurz vor einem E-Rating. Doch anstatt in den Rating-Keller geht es für den Rentenfonds nun wieder hinauf. In diesem Monat verbesserte sich der Fonds auf Note C. Das sei zwar noch kein glänzendes Rating und nur die Jahresrendite liege oberhalb des Peergroup-Durchschnitts, schränken die Analysten ein. Doch die Entwicklung gehe in die richtige Richtung.

Der Fonds ist ein europäischer Ableger des Pimco Total Return – einst der größte Investmentfonds der Welt. Das Management-Team kauft bevorzugt Investment-Grade-Anleihen mittlerer Laufzeit. Hochzins- und Schwellenländeranleihen dürfen beigemischt werden, um die Rendite zu steigern. Auch wenn es sich um eine globale Strategie handelt, liegt der Schwerpunkt klar auf US-Papieren.

Man Japan Core Alpha Equity: Aufstieg in die Spitzengruppe

Der Man Japan Core Alpha Equity (IE00B5649C52) zeigt Scope zufolge, dass auch einem einst schwachen Fonds der Aufstieg in die Spitzengruppe gelingen kann. Noch bis zum Sommer 2022 trug das Portfolio für japanische Aktien die Tiefstnote E. Seither ging es – von kleineren Schwächephasen abgesehen – kontinuierlich bergauf. Nun ist der Fonds in die Spitzee angekommen.

Die Performance-Kennzahlen können sich sehen lassen: In den vergangenen fünf Jahren steigerte der Fonds seinen Wert um 17,5 Prozent pro Jahr, während andere Japan-Aktienfonds im Mittel nur auf ein jährliches Plus von 8,3 Prozent kamen. In den vergangenen zwölf Monaten lag die Wertentwicklung bei 33,8 Prozent.

Bemerkenswert sei, dass der maximale Sechs-Monats-Verlust in den vergangenen fünf Jahren deutlich niedriger ausgefallen sei als der Peergroup-Durchschnitt, schreibt Scope. Allerdings müssen Anleger im Vergleich zur Konkurrenz mit deutlich höheren Schwankungen leben.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Upgrade Scope: Größte Fonds mit Rating-Upgrade im März 2026; Stand: 18.03.2026 | Bildquelle: Scope Exlorer

Unirak: Mischfonds-Klassiker verliert kontinuierlich

Der Unirak (DE0008491044) trug viele Jahre ein B-Rating – der Lohn für eine anhaltend gute Leistung. Doch vor knapp einem Jahr fiel der ausgewogene globale Mischfonds auf Note C und gab seitdem kontinuierlich Rating-Punkte ab. Nun ist die Strategie auf ein D-Rating abgestürzt.

Der Niedergang lasse sich vor allem an der jüngst schwachen Rendite festmachen, so die Analysten-Einordnung. Auf Jahressicht verlor der Fonds 2,9 Prozent seines Werts, während die Peergroup im Durchschnitt 6,7 Prozent hinzugewann. Auch die Volatilität war in diesem Zeitraum höher als beim durchschnittlichen Konkurrenten.

Üblicherweise stecken rund zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien, ein Drittel in Anleihen. Das Portfolio ist breit gestreut, der USA-Anteil liegt derzeit bei 40 Prozent und ist damit deutlich geringer als in gängigen internationalen Indizes wie dem MSCI World.

Die 10 größten Fonds mit Rating-Downgrade Scope: Größte Fonds mit Rating-Downgrade im März 2026; Stand: 18.03.2026 | Bildquelle: Scope Explorer

Antecedo Enhanced Yield: Erfolgreich in der Nische

Viel Geld einsammeln konnte der im Februar 2021 aufgelegte Antecedo Enhanced Yield (DE000A2QCYM1) noch nicht. Das Volumen nach fünf Jahren: 19 Millionen Euro. Nach Einschätzung der Scope-Analysten dürfte das an der speziellen und erklärungsbedürftigen Anlagestrategie liegen. Die Leistung überzeuge: In den vergangenen zwölf Monaten erzielte der Rentenfonds ein Plus von 6,5 Prozent bei einer Volatilität von knapp vier Prozent.

Das Management verfolgt das Ziel, besser abzuschneiden als ein Portfolio aus europäischen Unternehmensanleihen, ohne deren Kreditausfallrisiken zu tragen. Dazu hält der Fonds den Großteil seines Vermögens in Staatsanleihen höchster Qualität. Um Zusatzerträge zu erzielen, wird eine Optionsstrategie verfolgt: Durch den Verkauf von Aktienoptionen und den Kauf von Aktienindexoptionen soll ein mindestens gleichwertiger Mehrertrag erwirtschaftet werden.

Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating Scope: Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating im März 2026; Stand: 18.03.2026 | Bildquelle: Scope Explorer

Marktüberblick: Gold und Edelmetalle gewinnen, Tech verliert

Keine Überraschungen gibt es bei den Top-Anlageklassen des Monats. Anleger, die auf Edelmetallaktien setzen, profitierten im Februar erneut. Im Mittel ging es um 16,7 Prozent aufwärts. Die langfristige Wertentwicklung über fünf Jahre liegt nun bei 30 Prozent pro Jahr.

Den zweiten Platz unter den Monatsgewinnern belegen Fonds, die auf japanische Titel setzen (9,9 Prozent im Februar) gefolgt von der Vergleichsgruppe Rohstoffaktien (9,2 Prozent). Weit vorn liegen auch Infrastrukturaktienfonds (8,9 Prozent). Aktienfonds aus dem Segment Alternative Energien konnten mit 4,7 Prozent erneut eine positive Rendite verzeichnen – nun liegt die Wertentwicklung auch über fünf Jahre wieder im positiven Bereich.

Geld mit Fonds zu verlieren, war im Februar dagegen schwierig. Nur drei Peergroups lagen im Minus. Größter Flop war die Vergleichsgruppe Aktien Technologie Welt (-2,1 Prozent im Februar). Ein „ungewohntes“ Bild, schreiben die Scope-Analysten. Zudem lagen chinesische Aktien im Minus.

Scope-Ratingverteilung

Von den derzeit rund 7.165 bewerteten Fonds in Deutschland tragen:

727 Fonds mit A-Rating (10,2 Prozent)

1808 Fonds mit B-Rating (25,2 Prozent)

2173 Fonds mit C-Rating (30,3 Prozent)

1653 Fonds mit D-Rating (23,1 Prozent)

804 Fonds mit E-Rating (11,2 Prozent)

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe. Es reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und Verlustrisiko.