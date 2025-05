Scope-Fondsrating: Fidelity-Klassiker feiert Comeback

Noch beeindruckender ist die Geschichte des AB Select US Equity, der sich inmitten schwieriger Marktbedingungen in Nordamerika bewähren konnte. Seit Anfang 2022 trug der Fonds für US-Aktien ein B-Rating, nachdem er zuvor eine ganze Zeit lang mit C bewertet worden war. Eine kontinuierliche Verbesserung der Leistung in den vergangenen anderthalb Jahren hat dazu geführt, dass er sich nun mit Note A schmücken darf.

Platz 14 von 482 Fonds für nordamerikanische Standardwerte spricht eine deutliche Sprache. Auf Jahressicht erzielte das Produkt von Alliance Bernstein einen spürbaren Gewinn (5,2 Prozent) – anders als die Peergroup, die um nur 1,8 Prozent stieg. Das liegt unter anderem daran, dass es im laufenden Jahr die weit verbreiteten Verluste von US-Aktien etwas begrenzen konnte.

Die zehn größten Fonds – Upgrades

Fondsname ISIN Haupttranche Peergroup Rang in Peergroup Volumen (Mio EUR) Rating Vormonat Rating aktuell Vermögens Management Balance LU0321021155 Mischfonds Global ausgewogen 83 von 366 8.143 (C) (B) Fidelity Funds European Growth LU0048578792 Aktien Europa 165 von 324 7.289 (D) (C) AB Sicav I Select US Equity Portfolio LU0787776565 Aktien Nordamerika 14 von 482 4.521 (B) (A) R-Co Conviction Credit Euro FR0007008750 Renten EURO Corp. Inv. Grade 11 von 240 3.385 (B) (A) Eurizon Fund Equity Innovation LU2050470348 Aktien Technologie Welt 30 von 137 1.948 (C) (B) Global Opps Access Global Equit II LU1116895555 Aktien Welt 194 von 891 1.865 (C) (B) Nordea 1 European HY St Stars Bond LU1927798717 Renten EURO Corp. High Yield 26 von 104 1.773 (C) (B) Neuberger Berman High Yield Bond IE00B12VW672 Renten US Corp. High Yield 36 von 70 1.692 (D) (C) Templeton Global Total Return LU0260870661 Renten Global Aggregate 119 von 174 1.538 (E) (D) MFS Meridian Funds Contrarian Value LU1985811782 Aktien Welt 38 von 891 1.313 (B) (A)

Quelle: Scope Explorer, Stand: 16.05.2025

Skandinavien-Strategie überragt bei Neulingen

Unter den 57 erstmals bewerteten Fonds sticht ein nordischer Rentenspezialist heraus. Mit dem ersten Rating direkt auf Platz 1 der Peergroup einzusteigen, ist eine beachtliche Leistung. Dem Mandatum Fixed Income Total Return ist das gelungen. Die Gruppe der Fonds mit global gemischten Portfolios aus Euro-Anleihen hat bei Scope damit einen neuen Spitzenreiter.

Der Fonds setzt auf eine ungewöhnliche regionale Strategie. Der Mandatum-Fonds kauft sowohl Staats- als auch Unternehmensanleihen, der weit überwiegende Teil davon trägt ein Investment-Grade-Rating. Regionaler Schwerpunkt ist Skandinavien: Rund 60 Prozent der Papiere stammen aus Finnland, Schweden, Dänemark oder Norwegen. Mit dieser Ausrichtung gelang dem Fonds sowohl über ein Jahr als auch über drei und fünf Jahre ein deutlicher Mehrertrag gegenüber der Vergleichsgruppe. Im Fünfjahreszeitraum legte das Produkt um jährlich 3,3 Prozent zu die Peergroup hingegen verlor im Schnitt 0,9 Prozent pro Jahr.

Erstmals bewertete Fonds mit Top-Rating

Fondsname ISIN Haupttranche Peergroup Rang in Peergroup Rating aktuell Volumen (Mio EUR) Mandatum Fixed Income Total Return LU2140567392 Renten Global Aggregate EUR 1 von 111 (A) 1.528,0 H2O Eurosovereign I/C FR0013410867 Renten Euroland Staatsanleihen 1 von 83 (A) 46,2 H2O Eurosovereign 3-5 Years N/C FR0013434974 Renten Euroland Staatsanleihen mittel 1 von 19 (A) 32,1 Blue Bay Inv Grade Glob Aggregate Bd LU2037384042 Renten Global Aggregate 31 von 174 (B) 1.397,6 Nordea 2 US Corporate Enhanced Bond BI LU2155668200 Renten US Corp. Inv. Grade 15 von 71 (B) 932,6 BGF Euro Flexible Income Bond Fund LU2098887420 Renten Global Aggregate 40 von 174 (B) 361,7 DB ESG Balanced SAA (USD) Plus LU2132881561 Mischfonds Global flexibel USD 11 von 44 (B) 323,5 East Capital New Europe LU2437452928 Aktien Mittel-/Osteuropa 4 von 17 (B) 49,6 Private Banking Struktur DE000A0DNG73 Mischfonds Europa dynamisch 7 von 22 (B) 20,3 Cobas LUX Sicav Palm Harbour Global Value Fund LU1935059029 Aktien Welt Mid/Small Caps 4 von 78 (B) 14,8 FutureFolio 77-U DE000A2P1B27 Mischfonds Global flexibel 180 von 679 (B) 9,4 Artisan US Select Equity Fund IE00BKVL2V67 Aktien Nordamerika 46 von 482 (B) 2,0 PCAM Select Fund LU1827043180 Absolute Return Multi Strategy Moderate Risk 8 von 78 (B) - 1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds NL0014270340 Aktien Welt 126 von 891 (B) -

Quelle: Scope Explorer, Stand: 16.05.2025

Rentenfonds-Riese Pimco mit deutlichen Schwächen

Nicht nur Aufsteiger prägen das aktuelle Fondsrating. Auch etablierte Größen müssen Rückschläge hinnehmen. Die Rentenfondsspezialisten von Pimco erleben im Mai gleich zwei Downgrades großer Fonds. So ging es für den Pimco GIS Global Bond von B auf C und für den Pimco GIS Diversified Income von A auf B zurück.

Der größere der beiden, der Pimco GIS Global Bond, war seit mehr als drei Jahren mit B bewertet (kurzzeitig sogar mit A). Jetzt muss er sich mit dem Rating-Mittelmaß begnügen. Der Fonds investiert vorrangig in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen verlässlicher Schuldner (Investment Grade), die in den Hauptwährungen der Welt denominiert sind. Auf Sicht von fünf Jahren ist es ihm im Gegensatz zur Peergroup nicht gelungen, seinen Wert zu erhalten. Alle betrachteten Risikokennzahlen liegen deutlich über dem Niveau der Vergleichsgruppe.

Für Investoren zeigen diese Entwicklungen, dass selbst angesehene Manager in einem volatilen Zinsumfeld Schwierigkeiten haben können, konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Die zehn größten Fonds – Downgrades

Fondsname ISIN Haupttranche Peergroup Rang in Peergroup Volumen (Mio EUR) Rating Vormonat Rating aktuell Pimco GIS Global Bond IE00B11XZ210 Renten Global Aggregate 52 von 174 14.894 (B) (C) Franklin Technology Fund LU0260870158 Aktien Technologie Welt 33 von 137 8.839 (B) (C) Pimco GIS Diversified Income IE00B193MK07 Renten Global Aggregate 17 von 174 8.417 (A) (B) Pictet Robotics P LU1279334210 Aktien Technologie Welt 34 von 137 7.410 (B) (C) BGF Continental European Flexible LU0224105477 Aktien Europa ex UK 20 von 34 5.258 (C) (D) MSIF Global Fixed Income Opps LU0694238766 Renten Global Aggregate 10 von 174 4.033 (A) (B) Brown Advisory US Sust Growth IE00BF1T6M41 Aktien Nordamerika 219 von 482 3.573 (C) (D) UBS (Lux) Eq Sicav-Long Term Themes LU1323610961 Aktien Welt 415 von 891 3.477 (C) (D) Goldman Sachs Japan Eq Partners Pf Base LU1217870671 Aktien Japan 79 von 149 3.315 (C) (D) MMA II High Yield LU1344275315 Renten Global Corp. High Yield 6 von 120 3.227 (A) (B)

Quelle: Scope Explorer, Stand: 16.05.2025