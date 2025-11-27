Die Ratingagentur Scope hat die Bewertungen von rund 7.100 Fonds aktualisiert. Während sich einer der ältesten Aktienfonds zurückkämpft, muss ein Dividendenklassiker Federn lassen.

Mit einem Riesensatz im Oktober katapultierte sich die Peergroup Aktien Biotechnologie auf eine zweistellige Zwölfmonats-Performance von 10,5 Prozent.

Die Ratingagentur Scope Fund Analysis hat ihre monatliche Bewertung von mehr als 7.100 Investmentfonds veröffentlicht. Im November erhielten 277 Produkte ein Upgrade, 256 wurden herabgestuft. Erstmals bewertet wurden 56 Portfolios, davon 16 aktive Fonds mit Top-Rating.

Aufsteiger: DWS ESG Akkumula erobert Top-Rating zurück

Nach mehreren Monaten im Rating-Mittelfeld ist dem DWS ESG Akkumula (ISIN: DE0008474024) die Rückkehr in den Top-Rating-Bereich gelungen. Der 1961 aufgelegte globale Aktienfonds – und damit einer der ältesten in Deutschland – wurde von C auf B hochgestuft.

Portfoliomanager André Köttner wählt die Titel anhand fundamentaler Kriterien aus und achtet auf eine der Marktlage angepasste Mischung aus substanzstarken und wachstumsorientierten Unternehmen. Diese Strategie zahlte sich über fünf Jahre aus: Der Fonds erzielte eine deutlich höhere Rendite von 13,1 Prozent pro Jahr, während die Vergleichsgruppe nur auf 10,7 Prozent kam. Auch die Risikokennzahlen sind über diesen Zeitraum besser als die der Vergleichsgruppe – mittel- bis kurzfristig liegen sie allerdings höher.

Ebenfalls ein Upgrade erhielt der Blackrock Advantage US Equity Fund (ISIN: IE00BDDRH524), der nun mit der Höchstnote A bewertet wird. Der Fonds setzt auf eine quantitative Anlagestrategie und wählt Titel mithilfe mathematisch-statistischer Modelle aus. Über fünf Jahre legte der Fonds um 17,8 Prozent pro Jahr zu, die Konkurrenz kam im Mittel nur auf 14,5 Prozent.

Scope: Größte Fonds mit Upgrade im November 2025 | Bildquelle: Explorer, Stand: 24.11.2025

Absteiger: M&G Global Dividend erhält Quittung für Schwächephase

Nach knapp anderthalb Jahren mit einem B-Rating ist der M&G Global Dividend Fund (ISIN: LU1670710075) ins Rating-Mittelfeld zurückgekehrt und muss sich mit einem C begnügen. Der weltweit aktive Dividendenfonds wird seit seiner Auflage 2008 von Stuart Rhodes gemanagt.

Der Portfoliomanager verfolgt eine unkonventionelle Strategie: Statt nur klassisch defensive Aktien zu kaufen, setzt er auch auf schnell wachsende Unternehmen, von denen er sich zunehmend solide Ausschüttungen erwartet. Das funktionierte unterschiedlich gut: Auf Fünfjahressicht liegt der Fonds mit 12,6 Prozent pro Jahr vor der Vergleichsgruppe von 11,3 Prozent. Auf Einjahressicht bleibt er mit 1,7 Prozent jedoch deutlich hinter den 7,3 Prozent der Konkurrenz zurück.

Weitere prominente Absteiger finden sich bei Scope unter den Fonds-Schwergewichten. Der Schroder ISF Global Sustainable Growth (ISIN: LU0557290698) rutschte von B auf C ab, ebenso wie der Harris Associates U.S. Value Equity (ISIN: LU0130517989).

Scope: Größte Fonds mit Downgrade im November 2025 | Bildquelle: Scope Explorer, Stand: 24.11.2025

Neuzugänge mit Top-Bewertungen

Erstmals bewertet wurden 56 Portfolios, von denen 16 aktive Fonds direkt ein Top-Rating erhielten. Besonders hervorzuheben ist der RBC Funds EM Ex-China Equity (ISIN: LU2200108566) mit einem sofortigen A-Rating.

Der Fonds verfolgt eine ungewöhnliche Strategie: Er investiert in Schwellenländer, lässt aber mit China den bedeutendsten Markt dieser Anlageregion aus. Damit dürfte er auf das Interesse von Anlegern stoßen, die ihre Emerging-Markets-Allokation weniger stark von China abhängig machen wollen. Mit aktuell knapp 50 Positionen lässt das Portfolio eine klare Meinung zu einzelnen Titeln erkennen, ist aber dennoch gut diversifiziert. Als Herkunftsländer der Unternehmen dominieren Taiwan, Indien und Südkorea. Über fünf Jahre erzielte der Fonds eine Rendite von 11,6 Prozent pro Jahr.

Ebenfalls ein A-Rating erhielt der NB Smart Premia V (ISIN: DE000A2QAX13) aus der Peergroup Absolute Return Multi Strategy Low Risk.

Weitere Neuzugänge mit B-Rating sind unter anderem der Lazard Emerging Markets Eq Advantage (1.002 Millionen Euro), der Amundi Actions Euro Responsible (202 Millionen Euro) und der H2O Multiequities FCP (121 Millionen Euro).

Marktüberblick: Biotechnologie-Aktien katapultieren sich nach vorne

Die Scope-Analysten weisen auf eine bemerkenswerte Wende bei Biotechnologie-Aktien hin: Mit einem Riesensatz im Oktober katapultierte sich die Peergroup Aktien Biotechnologie auf eine zweistellige Zwölfmonats-Performance von 10,5 Prozent. Im Monat zuvor lag die Jahresrendite noch im Minus. Ein Mix aus positiven Meldungen über Zulassungen durch die US-Arzneimittelbehörde, sinkenden Leitzinsen und Akquisitionen hatte der Biotechnologie-Branche im Herbst neuen Schwung verliehen.

Ihre Hausse setzten zudem die Aktien-Peergroups Alternative Energien (plus 9,3 Prozent im Oktober) und Technologie Welt (plus 7,3 Prozent) fort. Bei Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien hat sich das Bild über zwölf Monate damit deutlich aufgehellt.

Am anderen Ende der Skala standen die Aktien-Peergroups Gold und Edelmetalle sowie China, die in den Monaten zuvor stark zugelegt hatten. Mit jeweils minus 2,0 Prozent im Oktober ist für sie die Zeit gekommen, Luft zu holen. Auch deutsche Nebenwerte verloren mit minus 1,6 Prozent leicht.

Scope-Ratingverteilung

Von den derzeit rund 7.100 bewerteten Fonds in Deutschland tragen:

719 Fonds ein A-Rating (10,1 Prozent)

1.810 Fonds ein B-Rating (25,5 Prozent)

2.139 Fonds ein C-Rating (30,1 Prozent)

1.668 Fonds ein D-Rating (23,5 Prozent)

765 Fonds ein E-Rating (10,8 Prozent)

Das Scope-Fondsrating bewertet die Qualität eines Fonds innerhalb seiner Vergleichsgruppe und reflektiert unter anderem die langfristige Ertragskraft, die Stabilität der Fondsperformance sowie das Timing- und Verlustrisiko.