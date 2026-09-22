Scope Fund Analysis stufte im September mehr Fonds herab als hoch: 267 Verlierern stehen 236 Gewinner gegenüber. Die größten Fonds mit Herabstufungen im Detail.

Die Scope-Analysten stuften das Rating dieser Fonds im September 2026 am stärksten herab.

Im September stufte Scope Fund Analysis mehr Fonds herunter als hoch. 267 Fonds ließen Federn, 236 Fonds stiegen im Ranking. Insgesamt überprüften die Analysten 7.364 Fonds.

Neben der Rendite fließen Risikomanagement, Konsistenz, die Entwicklung im Vergleich zu ähnlichen Fonds und das Verhalten in schwierigen Marktphasen in die Bewertung ein. Die Notenskala reicht von A für die Bestnote bis E für die schlechteste Bewertung. So schlüsselt sich das Scope-Rating im Detail auf.

Die stärksten Rating-Einbußen verteilen sich laut den Scope-Analysten auf ganz unterschiedliche Segmente: von Weltfonds über Japanfonds bis zu internationalen Technologietiteln.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die größten Fonds, deren Ratings sich im September 2026 am stärksten verschlechterten. Wir beginnen mit dem „kleinsten“ Fonds.

Quelle der Fondsdaten: FWW-Fondsexplorer, Stand: 22. September 2026