Scope-Analyse: Die größten Fonds-Rating-Verlierer
- Die Verlierer im Scope-Rating im September 2026 Seite 1
- JP Morgan Funds - Japan Equity Fonds A Seite 2
- Blue Bay Investment Grade Euro Government Bond Fonds R Seite 3
- MS INVF Global Fixed Income Opportunities Fonds Seite 4
- FSSA Asian Equity Plus Fonds Seite 5
- Pictet-Water-P Fonds Seite 6
- JPM US Select Equity Fonds Seite 7
- Allianz Global Artificial Intelligence Fonds Seite 8
- Capital Group New Perspective Fonds Seite 9
- Privat Fonds Kontrolliert Seite 10
Im September stufte Scope Fund Analysis mehr Fonds herunter als hoch. 267 Fonds ließen Federn, 236 Fonds stiegen im Ranking. Insgesamt überprüften die Analysten 7.364 Fonds.
Neben der Rendite fließen Risikomanagement, Konsistenz, die Entwicklung im Vergleich zu ähnlichen Fonds und das Verhalten in schwierigen Marktphasen in die Bewertung ein. Die Notenskala reicht von A für die Bestnote bis E für die schlechteste Bewertung. So schlüsselt sich das Scope-Rating im Detail auf.
Die stärksten Rating-Einbußen verteilen sich laut den Scope-Analysten auf ganz unterschiedliche Segmente: von Weltfonds über Japanfonds bis zu internationalen Technologietiteln.
Auf den folgenden Seiten zeigen wir die größten Fonds, deren Ratings sich im September 2026 am stärksten verschlechterten. Wir beginnen mit dem „kleinsten“ Fonds.
Quelle der Fondsdaten: FWW-Fondsexplorer, Stand: 22. September 2026