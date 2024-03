Jeden Monat stellt die Rating-Agentur Scope zahlreiche Fonds auf den Prüfstand. Für das Update im März wurde die Qualität von rund 6.900 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet. Insgesamt konnten 224 Fonds ihr Rating verbessern. Dem stehen 267 Fonds gegenüber, die eine Herabstufung hinnehmen mussten. Erstmals bewertet wurden 57 Produkte, von denen 16 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating erhielten. Besonders Aktienfonds, vor allem in den Bereichen China und Technologie, zeigten eine erfreuliche Markterholung, während Rentenfonds hinter den Erwartungen zurückblieben.



Herausgehoben wird von Scope der Edmond de Rothschild Bond Allocation, der nach über fünf Jahren wieder ein A-Rating erreichte, was vor allem auf eine deutlich verbesserte Performance in den vergangenen Monaten zurückzuführen ist. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anleihen, darunter Staats- und Unternehmensanleihen sowohl aus dem Investmentgrade- als auch aus dem High-Yield-Bereich,...