Im monatlichen Rhythmus stellt die Ratingagentur Scope Fonds auf den Prüfstand. Für das Update im Juni wurde die Qualität von rund 6.900 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet.

Insgesamt konnten 296 Fonds ihr Rating verbessern. Dem stehen 365 Fonds gegenüber, die eine Herabstufung hinnehmen mussten. Erstmals bewertet wurden 67 Produkte, von denen 21 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating erhielten. Abgesehen von chinesischen A-Aktien hat es im Mai laut Scope kaum größere Verlierer gegeben. Europäische Aktienfonds, insbesondere mit Fokus auf Nebenwerte oder Nachhaltigkeit, führten das Gewinnerfeld an.

Vontobel Global Environmental Change wieder mit Spitzenrating

Nach vier Monaten mit B-Rating hat der Vontobel Global Environmental Change sein A-Rating zurückerobert. Der Fonds investiert mittels eines Impact-Ansatzes nach Artikel 9 SFDR in globale Unternehmen, die Lösungen für ökologische Herausforderungen anbieten. Beispielsweise in Bereichen wie ressourceneffiziente Industrie oder Infrastruktur für saubere Energie. Die größten Titel im Fonds sind Applied Materials mit 3,6 Prozent, Linde mit 3,3 Prozent und Prysmian mit 3,1 Prozent. Insbesondere die Performance des Fonds überzeugt laut Ratingagentur im Peergroup-Vergleich. So lag er über fünf und drei Jahre mit annualisiert 13,7 Prozent und 5,9 Prozent vor der Peergroup Aktien Ökologie Welt (10,6 Prozent und 5,1 Prozent). Die Risikokennzahlen fallen dafür erhöht aus: Die Volatilität und der maximale Verlust lagen mit 18,7 Prozent und -22,6 Prozent über fünf Jahre deutlich über dem Niveau der Peergroup (15,3 Prozent und -19,6 Prozent).

Auch dem Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable gelang per Ende Mai ein Upgrade auf die höchste Ratingstufe. Dies lag laut Scope insbesondere an der verbesserten relativen Performance seit Ende 2023. Der Fonds investiert mittels eines Nachhaltigkeitsansatzes nach Artikel 9 SFDR in Aktien von Unternehmen, die in ihrem Bereich führend im Bereich Nachhaltigkeit sind. Die größten Titel im Portfolio sind Microsoft mit 5,8 Prozent, Nvidia mit 5,3 Prozent und Apple mit 3,9 Prozent. Über fünf und drei Jahre lag der Fonds mit einer Performance von 14,7 Prozent pro Jahr und 9,7 Prozent pro Jahr deutlich vor der Peergroup Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt mit 9,6 Prozent pro Jahr und 5,2 pro Jahr. Auch in diesem Fonds fielen die Risikokennzahlen gegenüber der Vergleichsgruppe mit einer Volatilität von 15,9 Prozent und einem maximalen Verlust von -19,2 Prozent gegenüber 14,0 Prozent und -18,5 Prozent erhöht aus.

Die zehn größten Aufsteiger-Fonds im Juni 2024

Nordea 1 Global Climate and Environment rutscht im Ranking herunter

Für den Nordea 1 Global Climate and Environment ging es nach mehr als vier Jahren mit A-Rating eine Stufe nach unten. Auch dieser Fonds investiert mit einem nachhaltigen Themenansatz nach Artikel 9 SFDR in Unternehmen, die Lösungen für Umweltprobleme und den Klimawandel anbieten. Die schlägt sich deutlich in der Ausrichtung des Fonds nieder, die von gängigen Benchmarks wie dem globalen Aktienindex MSCI World abweicht. Die größten Positionen im Fonds bilden Waste Management und Republic Services mit Anteilen von jeweils 4,3 Prozent sowie Linde mit 3,9 Prozent. Mittelfristig hat sich die Wertentwicklung des Fonds etwas abgeschwächt. So lag er über fünf Jahre mit 13,1 Prozent pro Jahr über dem Durchschnitt der Peergroup Aktien Ökologie Welt mit 10,6 Prozent, über drei Jahre blieb er jedoch mit 5,1 Prozent gegenüber 5,2 Prozent leicht zurück. Die Risikokennzahlen des Fonds waren dabei insgesamt leicht erhöht.

Die zehn größten Absteiger-Fonds im Juni 2024