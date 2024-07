An der Spitze des Halbjahres-Rankings steht die Peergroup Aktien Indien mit einem Plus von 18,6 Prozent. Diese Entwicklung übertrifft sogar die starke Performance des Vorjahres, als indische Aktienfonds bereits im Schnitt um 17,1 Prozent zulegten.

Technologie und US-Aktien folgen dicht

Auch wenn sie den Spitzenplatz verpasst haben, zeigten sich Technologie- und US-Aktienfonds weiterhin stark. Die Peergroup Aktien Technologie Welt erzielte ein Plus von 17,3 Prozent, dicht gefolgt von Aktien Nordamerika mit 15,9 Prozent. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Technologiesektor und der US-Markt weiterhin zentrale Treiber der globalen Aktienmärkte sind.

Die Analyse von Scope merkt an: „Wenn man über den Technologiesektor spricht, denkt man fast automatisch an amerikanische Aktien. Kein Wunder, da der MSCI USA Index nicht nur ähnliche Titel wie der MSCI World IT Index enthält, sondern auch die drei Technologie-Giganten Microsoft, Apple und Nvidia am höchsten gewichtet.“