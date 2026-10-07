Nach den Aktienfonds in Teil 1 und den Rentenfonds in Teil 2 kommt die Kategorie, in der Scope die meisten Dauerbrenner überhaupt gefunden hat: In der Peergroup Mischfonds Global flexibel tragen 22 Fonds seit mindestens fünf Jahren ein durchgängiges Top-Rating – mehr als in jeder anderen Vergleichsgruppe.



Flexible Mischfonds dürfen Aktien-, Anleihe- und Kassequoten weitgehend frei verschieben. Wer sein Risiko dosieren kann, kann auch Drawdowns begrenzen – und der Risiko-Indikator macht immerhin 30 Prozent des Scope-Ratings aus. Sechs der folgenden zehn Fonds kommen aus genau dieser Peergroup.

Zwei Ergebnisse überraschen trotzdem. Erstens: Kein einziger dieser Fonds hat über fünf Jahre Geld verloren. Bei den Rentenfonds war es die Hälfte. Mischfonds haben von der Aktienhausse profitiert und gleichzeitig die Zinswende abgefedert – im Rückblick die bequemste Position im ganzen Feld. Zweitens: Zwei der zehn Produkte sind ETFs. Scope hatte Passivprodukte für die Studie ausdrücklich ausgeschlossen; die beiden Vertreter zählen jedoch zur Gruppe der aktiven ETFs und sind deshalb Teil der Auswertung.

Die Größenunterschiede sind enorm. Der Spitzenreiter verwaltet 29 Millionen Euro, der größte Fonds dieser Liste fast zehn Milliarden – Faktor 344. Dass beide dasselbe Rating tragen, zeigt, wie wenig Volumen über Qualität aussagt.

Alle Kennzahlen laut Scope Fund Analysis, Stand 31. August 2026. Scope hat die Auswertung für das SZ Institut erstellt.

Platz 10: DJE – Multi Asset & Trends

ISIN LU0159549145 | Mischfonds Global flexibel | 113 Monate | 363 Mio. Euro | 1 Jahr: 11,0 % | 5 Jahre p.a.: 4,6 %

Den Einstieg macht ein Fonds aus Pullach, der im Oktober 2022 seinen Namen gewechselt hat: Bis dahin hieß er DJE Alpha Global. Die Umbenennung war mehr als Kosmetik, sie markiert die Verschiebung von einer reinen Alpha-Story hin zu einem thematischen Multi-Asset-Konzept.

Der Ansatz ist offensiv und bewusst index-frei. Das Portfolio besteht laut Anbieterangaben aus rund 50 bis 70 Aktien und 20 bis 40 Anleihen, gebündelt entlang langfristiger Trends: digitale Transformation, Demografie und Gesundheit, saubere Technologien. Bis zu 10 Prozent darf das Management in Gold stecken – ein Baustein, der in den vergangenen Jahren deutlich mehr beigetragen hat, als beim Auflegen dieser Regel vermutlich jemand erwartet hätte.

Moritz Rehmann führt den Fonds seit Januar 2017; er kam 2005 zu DJE Kapital, dem Haus von Jens Ehrhardt. Aufgelegt wurde das Produkt im Januar 2003, es ist damit eines der älteren im Feld. Die laufenden Kosten liegen bei rund 1,86 Prozent, die Erträge werden ausgeschüttet.



Mit 113 Monaten ist das die kürzeste Serie dieser Top Ten. Neuneinhalb Jahre ohne eine einzige Abstufung – nach oben wird es jetzt deutlich länger.

Platz 9: Xtrackers Portfolio Income Ucits ETF

ISIN IE00B3Y8D011 | Mischfonds Global konservativ | 127 Monate | 58 Mio. Euro | 1 Jahr: 7,2 % | 5 Jahre p.a.: 2,4 %

Der erste von zwei ETFs in dieser Liste und zugleich der konservativste Fonds der ganzen Mischfonds-Auswertung. Die niedrigste Fünfjahresrendite der Top Ten ist hier Programm: Gemessen wird gegen andere defensive Mischfonds, nicht gegen die Draufgänger.

Spannend ist die Herkunft. Der Index, dem der ETF folgt, trug ursprünglich den Namen DB Stiftungs-ETF Wachstum. Konzipiert wurde das Produkt also für Stiftungen, die regelmäßige Ausschüttungen brauchen und ihr Kapital real erhalten müssen – ein Mandat, bei dem Verlustbegrenzung über alles geht. Genau dieses Profil belohnt der Scope-Risikoindikator.

Unter der Haube steckt ein Korb aus gut 20 Xtrackers-ETFs, zuletzt mit Schwerpunkten auf kurzlaufenden Eurozone-Staatsanleihen, Euro-Unternehmensanleihen und globalen Aktien. Aufgelegt wurde der Fonds im Februar 2011 in Irland, er schüttet aus, die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent.



Mit 58 Millionen Euro ist er einer der Kleinsten in der Auswertung.

Platz 8: Global Select Portfolio II

ISIN DE0008477043 | Mischfonds Global flexibel | 135 Monate | 662 Mio. Euro | 1 Jahr: 24,6 % | 5 Jahre p.a.: 11,2 %

Ein Fonds, den außerhalb des genossenschaftlichen Verbunds kaum jemand kennt – und mit 11,2 Prozent pro Jahr die zweitbeste Fünfjahresbilanz dieser Liste. Der Anteilspreis liegt bei mehreren Tausend Euro. Es gibt ein Schwesterprodukt namens Global Select Portfolio I, und Union Investment führt beide als Team-Mandat ohne namentlich herausgestellten Manager.

Ein Detail: Der Vergleichsmaßstab wurde Mitte November 2020 umgestellt. Vorher waren es 65 Prozent Euro Stoxx 50 und 35 Prozent kurzlaufende Euro-Anleihen, seitdem 40 Prozent MSCI Europe, 40 Prozent MSCI World und 20 Prozent deutsche Staatsanleihen. Der Fonds hat damit kurz vor Beginn des Fünfjahresfensters seine geografische Ausrichtung spürbar Richtung Welt und Aktien verschoben – was einen Teil der starken Zahlen erklärt.

Die laufenden Kosten liegen mit rund 0,83 Prozent im unteren Drittel des Feldes, aufgelegt wurde der Fonds im April 2005. Investieren darf er bis zu 100 Prozent in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und andere Fonds. Mehr Spielraum geht kaum.

Platz 7: Deka-Multi Asset Europa Fokus AS

ISIN DE0009786202 | Mischfonds Europa flexibel | 138 Monate | 289 Mio. Euro | 1 Jahr: 13,9 % | 5 Jahre p.a.: 5,6 %

Der einzige Fonds dieser Liste mit explizitem Europa-Fokus – und einer, dessen eigentliche Funktion sich im Kürzel versteckt. Das „AS“ steht für Altersvorsorge-Sparen; das Produkt lief früher unter dem Namen Deka-Privat Vorsorge AS und ist für langfristige Vorsorgeverträge konzipiert. Das erklärt den Risikozuschnitt: Werterhalt auf lange Sicht steht vor Jahresrenditen.

Mindestens 51 Prozent des Vermögens müssen in Aktien und Anleihen europäischer Emittenten liegen, zuletzt lag die Aktienquote bei gut 70 Prozent. Geografisch dominieren Frankreich, Deutschland und die Niederlande. Vergleichsmaßstab ist laut Datenanbietern der Euro Stoxx, die laufenden Kosten liegen bei rund 1,00 Prozent, aufgelegt wurde der Fonds im Oktober 1998.

Elfeinhalb Jahre Top-Rating mit einem Europa-Mandat sind bemerkenswert, weil Europa in dieser Zeit kaum Rückenwind hatte. Erst 2025 und 2026 hat sich das Blatt gedreht – die 13,9 Prozent der vergangenen zwölf Monate sind das Echo davon.



Der dritte Deka-Fonds in dieser Serie übrigens, nach dem Rendit Deka und dem Deka-Renten: Euro 1-3 in Teil 2.

Platz 6: DWS ESG Multi Asset Dynamic

ISIN LU1790031394 | Mischfonds Global flexibel | 145 Monate | 264 Mio. Euro | 1 Jahr: 28,8 % | 5 Jahre p.a.: 7,8 %

28,8 Prozent in zwölf Monaten – der stärkste Einjahreswert der gesamten Mischfonds-Auswertung. Und wieder ein Fall, bei dem ein Blick auf die ISIN lohnt: Die von Scope genannte LD-Tranche wurde erst im April 2018 aufgelegt. Die Rating-Serie von 145 Monaten reicht bis Mitte 2014 zurück und gehört dem Sondervermögen, das seit Januar 2005 existiert. Bis Februar 2018 hieß es schlicht Multi Opportunities III.

Die ESG-Ausrichtung kam also erst Jahre nach dem Start dazu. Für Anleger heißt das: Ein Teil der Erfolgsserie wurde unter einem anderen Namen und ohne Nachhaltigkeitsfilter erwirtschaftet. Das ist gängige Praxis, aber es gehört zur ehrlichen Lesart einer 145-Monate-Zahl dazu.

Gemanagt wird der Fonds von Gunnar Friede bei der DWS, geführt wird er benchmark-frei und als Artikel-8-Produkt. Die laufenden Kosten der LD-Tranche liegen bei rund 1,56 Prozent, die institutionelle FD-Tranche kommt mit 0,91 Prozent aus – ein Unterschied von 0,65 Prozentpunkten pro Jahr für dieselbe Strategie.

Platz 5: Janus Henderson Balanced

ISIN IE0004445015 | Mischfonds Global ausgewogen USD | 149 Monate | 9.978 Mio. Euro | 1 Jahr: 8,6 % | 5 Jahre p.a.: 5,8 %

Der mit Abstand größte Fonds dieser Liste – fast zehn Milliarden Euro, 344-mal so viel wie der Spitzenreiter. Und streng genommen kein globaler Fonds: Mindestens 80 Prozent des Vermögens stecken laut Anbieterangaben in US-Unternehmen und US-Emittenten, der Vergleichsmaßstab besteht aus S&P 500 und dem Bloomberg US Aggregate Bond Index. Scope führt ihn in der Peergroup Mischfonds Global ausgewogen USD, was korrekt ist, aber die US-Lastigkeit nicht sofort erkennen lässt.

Das Konzept ist eines der ältesten seiner Art: Die Strategie geht auf den Janus Balanced Fund zurück, die irische Variante läuft seit Dezember 1998. Aktienquote zwischen 35 und 70 Prozent, Rentenquote zwischen 30 und 65 Prozent, bis zu 35 Prozent des Rententeils dürfen unterhalb Investment Grade liegen. Zuletzt entfielen knapp 30 Prozent des Portfolios auf Technologie- und Telekommunikationswerte.

Der Haken sind die Kosten: 1,88 Prozent in der A2-Tranche, bei einer B2-Variante werden sogar 2,88 Prozent ausgewiesen. In einem Produkt, dessen Rentenhälfte strukturell wenig abwirft, ist das ein beträchtlicher Gegenwind – und macht die zwölfeinhalb Jahre Top-Rating umso erstaunlicher.

Platz 4: Xtrackers Portfolio Ucits ETF

ISIN LU0397221945 | Mischfonds Global ausgewogen | 154 Monate | 765 Mio. Euro | 1 Jahr: 15,0 % | 5 Jahre p.a.: 5,2 %

Der zweite ETF der Liste. Er ist aktiv gemanagt, folgt keinem Index und investiert in zehn bis zwanzig Xtrackers-ETFs, wobei Aktien- und Rentenanteil jeweils zwischen 30 und 70 Prozent liegen müssen. Zuletzt dominierten Aktien, regional lag der Schwerpunkt auf den USA.

Die Allokationsvorschläge kommen nicht aus dem Haus, sondern von der Index Capital GmbH als externer Allokationsstelle. Die DWS kann davon abweichen, folgt den Empfehlungen aber im Regelfall. Es ist also ein aktiver Fonds in ETF-Hülle, dessen Steuerung ein Dritter beisteuert und dessen Bausteine Indexprodukte sind – genau die Art Mischform, die die Debatte „aktiv gegen passiv“ in den vergangenen Jahren unbrauchbar gemacht hat.

Aufgelegt wurde der ETF im November 2008, also kurz nach Lehman. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,70 Prozent, für ein Multi-Asset-Produkt mit dieser Historie ein Kampfpreis, verglichen etwa mit den 1,88 Prozent auf der vorherigen Seite.



Mit 154 Monaten teilt sich der ETF den Platz punktgleich mit dem Fonds auf der nächsten Seite.

Platz 3: Ganador – Ataraxia

ISIN LU0321869041 | Mischfonds Global flexibel | 154 Monate | 42 Mio. Euro | 1 Jahr: 23,3 % | 5 Jahre p.a.: 12,7 %

12,7 Prozent pro Jahr über fünf Jahre: die beste Fünfjahresbilanz der gesamten Mischfonds-Auswertung – und exakt derselbe Wert, den in Teil 1 der beste reine Aktienfonds erzielt hat. Ein Mischfonds mit 42 Millionen Euro Vermögen hält also mit dem stärksten Europa-Aktienfonds der Studie mit.

Hinter dem Produkt steht keine große Adresse, sondern die Rohse Vermögensmanagement aus Hamburg, die den Fonds berät. Die Verwaltungsgesellschaft sitzt in Luxemburg, Depotbank ist die Banque de Luxembourg. Der Name ist Programm: Ataraxia bezeichnet in der antiken Philosophie die Seelenruhe, die Unerschütterlichkeit gegenüber äußeren Umständen.

Die Praxis sieht weniger meditativ aus. Der Fonds ist technisch ein Dachfonds – investiert wird überwiegend in führende Aktienfonds, ausgewählt nach makroökonomischer Analyse, Regionen- und Branchenbudgetierung und einem quantitativen Verfahren. Regionale oder sektorale Einschränkungen gibt es praktisch nicht, die Aktienquote kann in guten Phasen sehr hoch ausfallen. Aufgelegt wurde er im Mai 2008.



Die Kehrseite der kleinen Einheit ist ein Produkt, das in kaum einer Beraterliste auftaucht.