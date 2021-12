Scope-Rating: Comstage ist bester ETF-Anbieter

Comstage überzeuge durch überdurchschnittlich gute Produkte über die gesamte Produktpalette mit nur wenigen Ausreißern im Drei-Sterne-Bereich, lobt das Analysehaus Scope den ETF-Anbieter Comstage. Zudem bilde die Commerzbank-Tochter die zugrunde liegenden Indizes am besten ab und nehme trotzdem besonders niedrige Managementgebühren. Wobei Letzteres durchaus ein wichtiger Grund für die besonders gute Indexkopie ist. Ab sofort bewertet Scope 200 in Deutschland notierte Indexfonds. Weitere 200 ETFs sollen bis Jahresende folgen. Die Rating-Skala reicht von einem Stern (schlecht) bis zu fünf Sternen (hervorragend). Kriterien sind Indexabbildung, Kosten und Handelbarkeit der Fonds selbst, Informationsqualität und Transparenz der Anbieter und die Qualität des abgebildeten Index (siehe Grafik). Insgesamt erreichen 25 ETFs die Bestnote, 141 Produkte bekamen vier Sterne und der Rest drei. Damit fiel niemand wirklich durch. Das kann man von den geprüften Indizes nicht gerade behaupten. Von 226 Indizes erreichten elf nur zwei Sterne. 13 Indizes bekamen die Bestnote. Am schlechtesten schnitt der Cece Health Care ab, ein Index für osteuropäische Pharma-Unternehmen. Allein für die Teildisziplin Indexberechnung gab es nur einen Stern. Nicht zuletzt deshalb, weil der Anbieter die Dividenden nicht mit einrechnet sondern einfach aus dem Index abfließen lässt. Eine international sehr verbreitete Praxis. Rundum gut schneiden deshalb die Mitglieder der Dax-Familie (Tecdax, Mdax, Sdax und Dax) ab, die die Dividenden rechnerisch immer mit anlegen. Weitere Kriterien für die Indexnote sind, wie gut der Index den Markt repräsentiert und wie flexibel er auf veränderte Marktbedingungen angepasst wird. Am schlechtesten repräsentiert übrigens der S-Box China Solar Index seinen Markt. Er hat als einziger in diesem Punkt nur einen Stern bekommen. Auf das gesamte Rating-Angebot von Scope gelangen Sie hier: www.scope-indexfonds.de