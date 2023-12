Im monatlichen Rhythmus stellt die Ratingagentur Scope Fonds auf den Prüfstand. Für das Update im Dezember wurde die Qualität von rund 6.800 in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds bewertet. Insgesamt konnten 272 Fonds ihr Rating verbessern. Dem stehen 342 Fonds gegenüber, die eine Herabstufung hinnehmen mussten. Erstmals bewertet wurden 84 Produkte, von denen 23 aktive Fonds auf Anhieb ein Top-Rating erhielten.

Amundi Funds Global Equity Sustainable Income erhält Top-Rating

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Fondsmanager Piergaetano Iaccarino hat allen Grund zur Freude. Denn der von ihm gemanagte Amundi Funds Global Equity Sustainable Income gehört nun zu den Top-Fonds bei Scope. Bei der letzten Überprüfung wurde er von den Analysten der Berliner Ratingagentur mit der Bestnote A ausgezeichnet. Der Fonds hat sich in den zurückliegenden vier Jahren kontinuierlich von einem D-Rating auf ein A-Rating verbessert, berichtet Barbara Claus von Scope. Dies zeige, dass ein nachhaltiger Ansatz mit Fokus auf Dividenden durchaus erfolgreich sein kann. Im Vergleich zu traditionellen Dividendenfonds ist der Fonds derzeit in den Sektoren Technologie und zyklischer Konsum deutlich übergewichtet.

Die größten Positionen im Portfolio sind Microsoft mit 6,6 Prozent sowie Broadcom und Cisco mit jeweils 2,7 Prozent. Claus lobt sowohl die Performance als auch die Risikoeigenschaften des Fonds im Vergleich zur Peergroup Aktien Welt Dividende. Die Bewertung unterstreicht die Effektivität und Wettbewerbsfähigkeit des nachhaltigen Ansatzes von Manager Iaccarino. Der im März 2008 aufgelegte Fonds zeigt auch langfristig Stärke. In den vergangenen 15 Jahren erzielte er ein Plus von 288 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Rendite von 9,5 Prozent. In den vergangenen fünf Jahren betrug das Plus insgesamt 68 Prozent (10,9 Prozent jährlich).

Rating-Sprung für den Vontobel Twentyfour Strategic Income Fund

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der Vontobel Twenty Four Strategic Income Fund erhielt die zweitbeste Bewertung und verbesserte sich um eine Stufe von C auf B. Der Fonds wird von Twentyfour Asset Management verwaltet, einer auf festverzinsliche Anlagen spezialisierten Gesellschaft mit Sitz in London und New York, die eine unabhängige Tochtergesellschaft von Vontobel ist. Das Fondsmanagement verfolgt einen flexiblen Ansatz, indem es nach Anleihen mit der attraktivsten relativen Bewertung sucht und Zins- sowie Kreditrisiken auf top-down-Basis steuert. Dieser Ansatz hat sich laut Scope bisher ausgezahlt.

Mit einer Wertentwicklung von plus 0,3 Prozent und minus 3,4 Prozent pro Jahr über fünf beziehungsweise drei Jahre liegt der Fonds deutlich über dem Durchschnitt der Peergroup Renten Euro-Welt. Anzumerken ist jedoch, dass die Risikokennzahlen des Fonds, der einen erheblichen Teil seines Vermögens in Hochzinsanleihen oder forderungsbesicherte Wertpapiere investiert, höher sind als der Durchschnitt der Vergleichsgruppe. Die Volatilität und der maximale Verlust des Fonds über fünf Jahre lagen bei 8,1 Prozent beziehungsweise minus 14,8 Prozent, während die Peergroup auf 5,2 Prozent respektive minus 11,8 Prozent kam.

Die zehn größten Heraufstufungen im Dezember 2023:

Scope Rating: Die zehn größten Downgrades im Dezember 2023 © Scope Analysis

>>>Bild vergrößern!

Allianz Artificial Intelligence büßt Top-Rating ein

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Trotz einer Performance von fast 43 Prozent im laufenden Jahr hat der Allianz Artificial Intelligence von Scope nur noch eine mittelmäßige C-Note erhalten. Die Analysten begründen dies mit einer leichten Verschlechterung der Performance im Vergleich zur Peergroup Aktien Technologie Welt. Besonders deutlich wird die Performancelücke, wenn man den Fonds mit einem Nasdaq-ETF wie dem iShares Nasdaq 100 ETF vergleicht. Über drei Jahre erzielte dieser ein Plus von 50 Prozent, während der AI-Fonds der Allianz mit 4,5 Prozent im Minus liegt.

Der 2017 aufgelegte Fonds war der erste in Europa mit Fokus auf Künstliche Intelligenz. Fondsmanager Sebastian Thomas investiert schwerpunktmäßig in Technologieunternehmen in den USA, wobei mehr als 85 Prozent der im Fonds enthaltenen Unternehmen aus Übersee stammen. Die größten Portfolio-Holdings Ende November waren Nvidia, Tesla und Amazon. Etwa 40 Prozent des Portfolios sind in Nebenwerte, vor allem Mid Caps, investiert.

Die zehn größten Herabstufungen im Dezember 2023:

Scope-Rating: Die zehn größten Upgrades im Dezember 2023 © Scope Analysis

>>>Bild vergrößern!