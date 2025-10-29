Der Vermögensverwalter J.P. Morgan hat für den Multi-Alternatives-Eltif erstmals ein Rating erhalten. Besonders hervorgehoben wird die breite Diversifikation des Portfolios.

Die Ratingagentur Scope hat dem J.P. Morgan ELTIFs Multi-Alternatives Fund ein Rating von „(P) a+ (AIF)“ vergeben. Das „(P)“ steht für „Preliminary“ und kennzeichnet, dass sich der Fonds noch in der Aufbauphase befindet. Die Ratingagentur attestiert dem European Long-Term Investment Fund (Eltif) damit eine gute risikoadjustierte Rendite. Es ist das erste Rating, das der Vermögensverwalter für diesen Eltif erhält.

Parallel dazu erhielt J.P. Morgan Asset Management erstmals ein Asset Management Rating von „AA-“ für den Geschäftsbereich Multi-Alternatives. Scope bescheinigt dem Unternehmen damit eine sehr gute Qualität und Kompetenz im Bereich alternativer Anlagen.

Breite Streuung über verschiedene Anlageklassen

Der Multi-Alternatives-Eltif investiert in Sachwerte wie Infrastruktur und Transport, Immobilien, Private Credit, Private Equity sowie börsennotierte alternative Anlagen. Bei Fondsauflegung soll die Aufteilung zwischen ertrags- und wachstumsorientierten Anlagen jeweils 50 Prozent betragen.

Scope hebt positiv hervor, dass der Fonds bereits mit geringen Investmentvolumina diversifiziert ist: Der Eltif investiert in bestehende alternative Portfolios von J.P. Morgan Asset Management.

Der Fonds hat keine geografischen Beschränkungen, wird aber voraussichtlich schwerpunktmäßig in den USA und Europa investieren. Mindestens 55 Prozent des Kapitals müssen in langfristige alternative Anlagen fließen. Bis zu 20 Prozent können in eine einzelne Strategie investiert werden.

Evergreen-Struktur mit fünfjähriger Sperrfrist

Der Eltif ist als Evergreen-Struktur ohne Laufzeitbegrenzung konzipiert. Die empfohlene Haltedauer beträgt zehn Jahre. Anleger können ihre Anteile frühestens fünf Jahre nach Auflegung zurückgeben. J.P. Morgan Asset Management strebt für den Fonds eine Nettorendite von 7,0 bis 8,0 Prozent pro Jahr in Euro an.

Ende September hatte der Fonds bereits den Cash Financial Advisors Award in der Kategorie Sachwertanlagen/Private Markets (Eltif) gewonnen.