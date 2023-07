Neues Rating von Scope Schwellenländer-Pionier holt sich die Bestnote, Fundsmith rutscht ab

Das Analysehaus Scope hat sein Fondsrating Update für Juli 2023 veröffentlicht. Dafür wurden rund 6.700 Fonds unter die Lupe genommen. In den vergangenen vier Wochen haben sich die Ratings zahlreicher Fonds verändert. Bei 293 Portfolios hat sich das Rating verbessert, 289 Fonds wurden herabgestuft.

GQG Partners Emerging Markets Equity erhält A-Rating zurück

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der Mitte 2017 aufgelegte GQG Partners Emerging Markets Equity gehört erneut zur Spitzengruppe der Schwellenländer-Aktienfonds. Hinter der gerade einmal sieben Jahre alten Investmentboutique GQG Partners steht einer der bekanntesten Schwellenländer-Fondsmanager: Rajiv Jain. Bevor er sein eigenes Unternehmen gründete, war er mehr als zwei Jahrzehnte für Vontobel Asset Management tätig. 1994 kam er zu dem Schweizer Investmenthaus und legte dort eine steile Karriere hin. Bei Vontobel leitete er 15 Fonds und verwaltete rund 50 Milliarden US-Dollar als Co-Leiter des Aktienteams. Im Jahr 2016 schied der in Indien geborene und aufgewachsene Investmentexperte aus dem Zürcher Traditionshaus aus.

Im Juni 2016 gründete der in den USA lebende Jain dann zusammen mit Tim Carver GQG Partners. Seitdem investiert der Vermögensverwalter in Werte der Old Economy wie Tabak, Öl und Banken. Sein Ansatz konzentriert sich auf die finanzielle Stärke der Unternehmen, die Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums und die Qualität des Managements.

Der geografische Schwerpunkt des Inders liegt derzeit auf seinem Heimatland Indien. Rund 32 Prozent der Aktien stammen von dort. Ein weiterer Favorit Jains ist Brasilien. Hier hat er rund 23 Prozent des 1,6 Millionen Euro schweren Fonds investiert. China ist mit nur 7 Prozent im Vergleich zur Benchmark relativ untergewichtet. Aktien aus Mexiko und Indonesien machen zusammen 12 Prozent aus. Bei den Branchen dominieren Finanzwerte (30 Prozent) und Energietitel (26 Prozent). Zu den Top-Positionen zählen die brasilianischen Rohstoffriesen Petrobras und Vale sowie die indische HDFC Bank. Seit Auflegung liegt der Fonds mit einem Plus von 32 Prozent rund 20 Prozent vor seiner Vergleichsgruppe Aktienfonds All Cap Emerging Markets. Im laufenden Jahr erzielte der Fonds ein Plus von 9 Prozent.

Zuletzt machte der ehemalige Star-Fondsmanager mit einer Milliardenwette von sich reden. Er war der schwer angeschlagenen indischen Adani-Group in der Stunde der Not zur Hilfe geeilt. GQG Partners hatte im März für 1,9 Milliarden US-Dollar Aktien der krisengeschüttelten Gruppe auf dem Sekundärmarkt gekauft und angekündigt, seine Investmentboutique werde sich auch an der künftigen Kapitalbeschaffung von Adani beteiligen. Wenn die Bewertung stimme, wolle GQG einer der größten Anteilseigner der Gruppe werden. „Wir wollen auf jeden Fall Partner bei allen neuen Angeboten der Adani-Gruppe sein“, sagte er gegenüber Bloomberg. Der Wert der von GQG gehaltenen Anteile an Adani beläuft sich derzeit auf rund 3,5 Milliarden US-Dollar. Jain ließ allerdings offen, in welche Unternehmen er sich eingekauft hat und welcher Teil des Beteiligungswertes aus direkten Käufen und Wertsteigerungen von Adani-Aktien stammt.

Fundsmith Equity Fund wird herabgestuft

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Dem britischen Star-Fondsmanager Terry Smith wurde hingegen die Bestnote entzogen. Der Fundsmith Equity Fund wird aktuell mit der Note B bewertet. Der Fonds wird seit 2010 von Terry Smith verwaltet. Er verfolgt einen langfristigen Ansatz und sucht nach Unternehmen mit hoher Qualität und Wachstum. Das Portfolio ist stark konzentriert. Zuletzt umfasste es nur 26 Titel. Die meisten dieser Unternehmen findet Smith derzeit in der Konsumgüterbranche, die mit einem Anteil von 43 Prozent stark gewichtet ist. Zu den Top-Positionen zählen beispielsweise die Aktien des Luxusunternehmens LVMH, des Lebensmittelkonzerns Pepsico sowie Microsoft und Novo Nordisk.

Insgesamt habe sich der Anlagestil des Managers bislang ausgezahlt, betont Scope, auch wenn der Fonds im Zuge der Stilrotation im Jahr 2022 gegenüber den Wettbewerbern in der Vergleichsgruppe Aktien Welt an Boden verloren habe. Den Grund dafür sieht die Ratingagentur in der geringen Gewichtung des Technologiesektors. Dieser mache lediglich 10 Prozent des Gesamtportfolios aus. Dadurch konnte der Fonds nicht überproportional an der Erholung dieses Sektors partizipieren, sodass sich der Abstand zu den Wettbewerbern etwas verringert hat. Seit seiner Auflegung im November 2011 gehört der Fundsmith Equity Fund weiterhin zu den besten globalen Aktienfonds. Die jährliche Rendite beläuft sich seither auf 15,6 Prozent, was einer Gesamtrendite von 442 Prozent entspricht.

Erfolgreiche und weniger erfolgreiche Peergroups im vergangenen Monat

Im Juni setzte sich die Erholung an den Aktienmärkten fort. Die meisten Anleger dürften davon profitiert haben. So erzielten 31 der 50 größten Fonds-Peergroups positive Renditen. Mit Ausnahme der chinesischen A-Aktien verzeichneten alle untersuchten Aktien-Peergroups ein Plus. Die meisten Anleihen-Peergroups verzeichneten hingegen ein Minus.

Spitzenreiter waren dieses Mal die nordamerikanischen Small Caps mit einem Plus von 6,2 Prozent auf Monatsbasis, gefolgt von Aktien Nordamerika mit 4,4 Prozent und globalen Technologieaktien mit 3,5 Prozent. Aber auch andere regionale Aktienmärkte wie die Eurozone und die Schwellenländer sowie Themen- und Ökologiefonds schnitten positiv ab. Auf der Verliererseite standen vor allem Rentenfonds mit US-Dollar-Fokus, die ein Minus von 1,8 Prozent verzeichneten, sowie Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit globalem oder US-Dollar-Fokus. Sie verzeichneten ein Minus von 1,6 beziehungsweise 1,4 Prozent.