Scope Fondsrating September DWS-Dividenden-Dickschiff nur noch Mittelmaß

Das Analysehaus Scope hat kürzlich sein Fondsrating Update für September 2023 veröffentlicht. Dafür wurden rund 6.800 Fonds auf den Prüfstand gestellt. Unter den Absteigern befindet sich auch Deutschlands größter Aktienfonds. Das Flaggschiff der Deutsche-Bank-Tochter DWS, der DWS Top Dividende, wird auf die zweitschlechteste Note D auf einer Skala von A bis E herabgestuft.

„Insbesondere die Performanceschwäche ab Anfang 2023 machte dem knapp 20 Milliarden Euro großen Fondsschwergewicht zu schaffen. Die Erholung der Big-Tech-Titel seit Jahresanfang ging fast spurlos am Fonds vorüber, der mit 2,9 Prozent absolutem Portfolio-Gewicht kaum im Technologiesektor investiert ist“, erläutert Scope-Fondsanalystin Barbara Claus. Die Risikokennzahlen des Fonds, der generell Aktien mit defensiven Eigenschaften bevorzugt, fielen laut Claus jedoch besser aus: So lagen sowohl die Volatilität als auch der maximale Verlust des Fonds über fünf Jahre unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe.

Langfristiger Blick: Dividenden-ETFs trumpfen auf

Für das laufende Jahr weist der Fonds ein Minus von 0,1 Prozent aus. Fondsmanager Thomas Schüssler investiert in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen. Diese findet er vor allem in den Sektoren Finanzen, Gesundheit, Energie, Versorger und Grundstoffe. Derzeit sind Shell, Schlumberger und Nestlé hoch gewichtet. Über drei Jahre liegt die Wertentwicklung des Fonds bei 28,9 Prozent, über fünf Jahre bei 25,9 Prozent. Dass mit dividendenstarken Titeln deutlich höhere Zuwächse möglich sind, zeigt die Konkurrenz aus dem ETF-Lager. Die günstigeren Produkte von Vaneck und Wisdomtree schneiden über drei und fünf Jahre deutlich besser ab. Mit Gesamtrenditen von 61,5 Prozent beziehungsweise 55,2 Prozent über fünf Jahre liegen der Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders und der Wisdomtree Global Quality Dividend Growth klar vor dem DWS-Klassiker.

Die größten Herabstufungen:

Scope Downgrades: September 2023 © Scope Explorer, Stand 22. September 2023

Spitzenrating für den Janus Henderson Pan European

Natürlich wurden auch im September Fonds heraufgestuft. So etwa der 2005 aufgelegte Janus Henderson Pan European, der nach anderthalb Jahren mit einem B-Rating per Ende August die Bestnote A erhielt. Zum Aufstieg des knapp 1,3 Milliarden Euro schweren europäischen Aktienfonds, der von John Bennett, Tom O’Hara und Tom Lemaigre gemanagt wird, hat laut Claus vor allem die verbesserte Performance in den vergangenen Monaten beigetragen. Im laufenden Jahr liegt der Fonds mit einem Plus von 9,2 Prozent rund 2 Prozentpunkte vor seinem Sektor. Auch über die vergangenen drei, fünf und zehn Jahre schneidet der Fonds deutlich besser ab als die Konkurrenz. Über zehn Jahre erzielte Bennett, der im kommenden Jahr in den Ruhestand geht, ein Plus von 100,9 Prozent. Die Branche kam demgegenüber lediglich auf 64,2 Prozent.

Harris Associates US Equity Fund mit Topnote

Unter den Fonds für nordamerikanische Aktien verbesserte sich der Harris Associates US Equity Fund um eine Stufe von C auf B. Die Fondsmanager Tony Coniaris, Robert Bierig und Michael Nicolas verfolgen einen wertorientierten Ansatz. Der Bottom-up-Auswahlprozess führt zu einem konzentrierten Portfolio aus 40 Aktien mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Milliarden US-Dollar oder mehr. „Wir beschränken uns nicht auf bestimmte Sektoren. Stattdessen wird unsere Allokation durch unseren Aktienauswahlprozess bestimmt. Das Engagement in einem einzelnen Sektor beträgt jedoch in der Regel nicht mehr als 25 Prozent, und wir beschränken die Positionsgröße zum Zeitpunkt des Erstkaufs in der Regel auf 7 Prozent“, so das Management.

Der bereits im Mai 2002 aufgelegte US-Fonds erzielte in den vergangenen 20 Jahren eine jährliche Rendite von 8,4 Prozent. „Außer Alphabet ist derzeit kein weiterer FAANG-Titel in den Top 10 vertreten, was den Fonds von vielen Wettbewerbern unterscheidet, aber aufgrund der insgesamt höheren Bewertung dieser Titel typisch für Value-Strategien ist“, betont Claus. Der Finanzsektor hat mit 37,8 Prozent den mit Abstand größten Anteil, gefolgt von der Kommunikationsbranche mit 16,7 Prozent und zyklischen Konsumgütern mit 11,9 Prozent. Über fünf und drei Jahre liegt die Performance deutlich über dem Durchschnitt der Peergroup. Dafür mussten die Anleger allerdings höhere Risikokennziffern in Kauf nehmen, so die Analystin. Zu den Top-Werten zählen derzeit Alphabet, Thor Industries, Capital One Finance und Conoco Philips.

Die größten Heraufstufungen:

Scope Upgrades: September 2023 © Scope Explorer, Stand: 22. September 2023

