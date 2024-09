Die Ratingagentur Scope hat in ihrem monatlichen Update die Qualität von knapp 7.000 Fonds mit Vertriebszulassung in Deutschland auf den Prüfstand gestellt. Insgesamt erhielten 198 Fonds ein besseres Rating, 316 wurden herabgestuft. Neu bewertet hat Scope 103 Produkte, davon konnten 29 aktive Fonds direkt ein Spitzen-Rating erzielen.

Blackrock GF World Gold mit Top-Rating

Zu den Aufsteigern des Monats gehört der Blackrock GF World Gold. Nach acht Monaten mit einer Bewertung im C-Rating, kehrt der Fonds von Evy Hambro und Tom Holl in den Top-Ratingbereich A zurück. Mit 42 Titeln ist der Fonds ziemlich fokussiert. Die größten Positionen sind Newmont Corporation, Agnico Eagle Mines und Barrick Gold. Mit 4,5 und 6 Prozent liegt die Jahresperformance des Fonds über fünf und drei Jahre schneidet der Fonds in der Vergleichsgruppe eher durchschnittlich ab (5,5 Prozent und 5,7 Prozent).

Fidelity Global Dividend mit Upgrade

Der Fidelity Funds - Global Dividend ist mit einem Volumen von knapp zwölf Milliarden Euro ein echtes Schwergewicht. Neben der Dividende achtet Fondsmanager Dan Roberts seit 2012 auf die Qualität und die Bewertung der Aktien im Portfolio. Aktuell wird Roberts insbesondere in den Sektoren Finanzen, Industrie und defensiver Konsum fündig, aber auch in der Technologiebranche. Die größten Titel im Portfolio sind Unilever, Deutsche Börse und Munich Re. In den vergangenen fünf und drei Jahren lag der Fonds mit 8,7 Prozent und 8,0 Prozent vor der Vergleichsgruppe mit 7,7 Prozent und 6,5 Prozent Jahresperformance.

DWS Vermögensbildungsfonds I herabgestuft

Jüngst herabgestuft wurde hingegen der DWS Vermögenbildungsfonds I. Nach anderthalb Jahren muss der Fonds sein A-Ranking abgeben und wurde nun, aufgrund von schwacher Performance in den vergangenen Monaten, auf ein B-Ranking heruntergestuft. Mit 136 Aktien konnte der Fonds vor allem durch die Top-Performer im Technologiesektor, wie Alphabet und TSMC besser performen als der Peergroup-Durchschnitt.

Die 10 größten Fonds im September 2024

© Scope Explorer, Stand: 18. September 2024

Immobilien und Gesundheitswesen Top – chinesische Aktien Flop

Mit 32 von 60 Peergroups lagen im September noch etwas mehr als die Hälfte im Plus. Den höchsten Zuwachs verbuchten im vergangenen Monat zwei Sektor-Peergroups: Immobilienaktien Welt mit 2,8 Prozent und Aktien Gesundheitswesen Welt mit 2,1 Prozent. Die nächsten Plätze sind von europäischen Peergroups geprägt, die im August eine Renaissance erfuhren. Nachhaltige Fonds und Dividendentitel hatten mit einem Plus von 1,5 Prozent die Nase vorn, gefolgt von Aktien Euroland und Aktien Europa. Auf der Verliererseite hingegen standen wieder einmal chinesische A-Aktien und chinesische Aktien mit -3,5 Prozent und -2,3 Prozent auf Monatsbasis. Auch Nebenwerte, insbesondere aus Nordamerika, erlebten mit -2,2 Prozent einen schwachen Monat. Auch US-Dollar-Geldmarktfonds und globale Technologietitel gaben in der Breite nach.