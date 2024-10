Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Der europäische Markt für European Long Term Investment Funds (Eltifs) verzeichnet ein starkes Wachstum und gewinnt an Dynamik. Eine aktuelle Studie der Ratingagentur Scope zeigt, dass Ende 2023 europaweit 95 Eltifs von 41 verschiedenen Asset Managern registriert waren. Das verwaltete Vermögen in diesen Fonds stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro.

Starke Konzentration bei wenigen Fonds

Von den 95 registrierten Eltifs wurden bislang 85 aktiv an Anleger vertrieben. Bemerkenswert ist die starke Konzentration des Vermögens: Die drei größten Fonds – Meridiam Infrastructure Europe III SLP, Klimavest und GF Infrastructures Durables SLP – vereinen etwa ein Viertel des gesamten Fondsvolumens auf sich. Die zehn größten Eltifs repräsentieren sogar fast die Hälfte des verwalteten Vermögens.

Im Jahr 2023 wurden 20 neue Eltifs aufgelegt, was in etwa der Anzahl der Neuauflagen von 2022 entspricht. Dies zeigt, dass das Interesse der Asset Manager an diesem Vehikel konstant hoch bleibt. Die neue Eltif-Verordnung („Eltif 2.0“), die seit Januar 2024 angewendet wird, dürfte diese Entwicklung weiter beschleunigen.