Die ersten drei Teile dieser Serie (Teil 1: Aktienfonds, Teil 2: Rentenfonds, Teil 3: Mischfonds) sortierten nach Beständigkeit: Wer hält sein Scope-Top-Rating am längsten? Der Abschluss dreht die Logik um und fragt nach dem Geld. Welche der 146 Fonds mit durchgängigem Top-Rating seit mindestens fünf Jahren verwalten am meisten Anlegerkapital?

Zusammen kommen diese zehn Portfolios auf gut 121 Milliarden Euro – und 63,7 Milliarden davon, also mehr als die Hälfte, entfallen auf vier Fonds von Union Investment und Deka. Die Fondshäuser der Volksbanken und Sparkassen dominieren diese Liste nicht wegen ihrer Rating-Historie, sondern vielmehr aufgrund ihres Vertriebs: Riester-Sparpläne, Vorsorgedepots, Beratungsgespräche in Zehntausenden Filialen. Größe, das zeigt diese Bestenliste einmal mehr, entsteht in Deutschland über Netze und nicht über Ranglisten.

Dass Größe und Beständigkeit zwei verschiedene Dinge sind, zeigt auch die Streuung der Rating-Serien. Sie reicht von 62 Monaten – also knapp über der Fünfjahresschwelle – bis 153 Monate. Drei Fonds dieser Liste kennen Sie bereits aus den Teilen 2 und 3; sie gehören zugleich zu den beständigsten und zu den größten. Sieben sind neu.



Und eine Kategorie bleibt dünn: unabhängige Häuser. Nur zwei Fonds dieser Top Ten stammen nicht aus einem Bank-, Versicherungs- oder Großkonzern – und nur einer von einer Gesellschaft, die es vor zwölf Jahren noch gar nicht gab.

Alle Kennzahlen laut Scope Explorer, Stand 31. August 2026. Scope hat die Auswertung für das SZ Institut erstellt.

Platz 10: DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

ISIN: LU0907927338 | Renten Emerging Markets Staatsanleihen LC | 73 Monate | 5.728 Mio. Euro | 1 Jahr: 9,4 % | 5 Jahre p.a.: 4,4 %

Den Einstieg macht der riskanteste Rentenfonds der gesamten Auswertung, und zugleich der zweiterfolgreichste. 4,4 Prozent pro Jahr über fünf Jahre werden in dieser Studie nur vom UBAM-Fonds auf Platz 8 übertroffen, 9,4 Prozent in zwölf Monaten sind der beste Rentenwert der Top Ten.

Das Kürzel „LC“ in der Peergroup-Bezeichnung erklärt beides. Es steht für Local Currency: Der Fonds kauft Staatsanleihen von Schwellenländern in deren eigener Währung, nicht in Dollar oder Euro. Wer das tut, verdient an hohen Nominalzinsen – und haftet zugleich für jede Abwertung des brasilianischen Real oder der indonesischen Rupiah. Es ist die volatilste Kategorie, die der Rentenmarkt zu bieten hat.

Verwaltet wird das Portfolio von Michaël Vander Elst und Hugo Verdiere, es umfasst rund 460 Positionen und folgt keiner Benchmark. Der Nachhaltigkeitsfilter setzt bei den Emittenten selbst an: DPAM bewertet Staaten nach Nachhaltigkeitskriterien und begrenzt das Anlageuniversum entsprechend – ein Ansatz, für den das Haus in der Branche bekannt ist.

Aufgelegt wurde der Fonds im März 2013, bis Anfang 2017 lief er unter dem Namen Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable. Die laufenden Kosten der B-Tranche liegen bei 1,2 Prozent. Es ist der zweite DPAM-Fonds dieser Serie nach dem DPAM B Bonds EUR Government IG aus Teil 2 und damit das dritte Haus mit zwei Vertretern, nach Deka und Schroders.

Platz 9: Deka-ESG Renten

ISIN: LU0703711035 | Renten Euroland Aggregate | 117 Monate | 6.646 Mio. Euro | 1 Jahr: 0,4 % | 5 Jahre p.a.: 0,1 %

Der Einstieg macht deutlich, wie wenig Größe über Ertrag aussagt: 6,6 Milliarden Euro Anlegerkapital, und über fünf Jahre bleibt davon ein Zehntel Prozent pro Jahr übrig. Fast zehn Jahre Top-Rating stehen trotzdem zu Buche, weil die Vergleichsgruppe der Euroland-Rentenfonds noch schlechter abgeschnitten hat (siehe Teil 2).

Der Fonds hieß früher Deka Nachhaltigkeit Renten und wurde Ende Dezember 2011 aufgelegt. Investiert wird in auf Euro lautende Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz weltweit, die vorab definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Eingestuft ist er als Artikel-8-Produkt, die laufenden Kosten liegen bei rund 0,92 Prozent.

Platz 8: UBAM – Global High Yield Solution

ISIN: LU0569862351 | Renten Global Aggregate High Yield | 65 Monate | 7.996 Mio. Euro | 1 Jahr: 7,5 % | 5 Jahre p.a.: 7,3 %

7,3 Prozent pro Jahr über fünf Jahre – das ist die mit Abstand beste Rentenrendite der gesamten Scope-Auswertung, deutlich vor allem, was in Teil 2 zu sehen war. Und der Fonds erreicht sie, ohne nennenswert Anleihen zu halten.

Das Konzept der Genfer Union Bancaire Privée ist radikal simpel: Statt Hochzinsanleihen einzeln zu kaufen, nimmt der Fonds sein Kreditrisiko über hochliquide CDS-Indizes auf – Kreditausfallversicherungen auf Körbe von High-Yield-Emittenten. Das Exposure schwankt zwischen 80 und 120 Prozent des Nettovermögens. Der Vorteil: CDS sind handelbarer als die zugrunde liegenden Anleihen und tragen praktisch kein Zinsänderungsrisiko. Genau das erklärt die Zahlen. Während klassische Rentenfonds 2022 von der Zinswende überrollt wurden, traf dieses Portfolio nur die Spread-Ausweitung – und die holte 2023 und 2024 schnell wieder auf.

Aufgelegt wurde der Fonds im Dezember 2010, die Basiswährung ist US-Dollar, der geografische Schwerpunkt liegt auf US-Hochzinsemittenten. Mit 65 Monaten ist die Rating-Serie kurz, was angesichts der Konstruktion kein Zufall sein dürfte: 2022 war auch für Kreditrisiken ein schlechtes Jahr.

Platz 7: Pimco GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B193MK07 | Renten Global Aggregate | 153 Monate | 8.178 Mio. Euro | 1 Jahr: 4,9 % | 5 Jahre p.a.: 1,0 %

Der erste Wiederholungstäter dieser Serie. In Teil 2 stand dieser Fonds auf Platz 2 der beständigsten Rentenfonds, hier taucht er als siebtgrößtes Portfolio der gesamten Auswertung auf. Diese Doppelrolle teilen sich nur drei Fonds und sie ist der eigentliche Qualitätsnachweis: groß geworden und trotzdem lange oben geblieben.

Zur Erinnerung das Konzept: ein gedrittelter Vergleichsmaßstab aus globalen Investment-Grade-Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen aus Industrieländern und Schwellenländeranleihen. Es ist ein reiner Kreditfonds, den Scope in die Peergroup Renten Global Aggregate einsortiert – eine Zuordnung, die den Vergleich mit stärker staatsanleihenlastigen Konkurrenten herstellt.

Die 12,75 Jahre ununterbrochenes Top-Rating sind in diesem Teil die zweitlängste Serie. Erwähnenswert ist das deshalb, weil der Fonds in dieser Zeit erheblich gewachsen ist. Bei Kreditfonds ist das kein Automatismus: Je größer das Volumen, desto schwieriger wird es, Positionen in weniger liquiden Marktsegmenten aufzubauen und wieder loszuwerden.



Aufgelegt wurde das Produkt im Juli 2006, ausgeschüttet wird vierteljährlich, die laufenden Kosten der E-Klasse liegen bei rund 1,59 Prozent.

Platz 6: Eleva European Selection Fund

ISIN: LU1111642820 | Aktien Europa | 79 Monate | 9.034 Mio. Euro | 1 Jahr: 19,5 % | 5 Jahre p.a.: 9,5 %

Der einzige Fonds einer jungen Boutique in dieser Liste. Eric Bendahan verwaltete europäische Aktien bei Axa Investment Managers und später bei der Banque Syz, bevor er 2014 in Paris seine eigene Gesellschaft gründete. Der erste Fonds startete am 26. Januar 2015. Elf Jahre später stehen gut 9 Milliarden Euro in der Strategie.

Der Ansatz ist bewusst stilunabhängig: kein festes Value- oder Growth-Label, keine Sektor- oder Länderquoten, rund 50 Positionen, kombiniert aus fundamentaler Einzeltitelanalyse und einer makroökonomischen Überlagerung für die Sektorpositionierung. Co-Manager ist Armand Suchet d'Albufera, der seit Januar 2015 dabei ist. Eine Besonderheit, die man selten findet: Eleva Capital führt über eine eigene Stiftung knapp 10 Prozent der Unternehmensgewinne an Unicef ab.

Mit 79 Monaten Rating-Historie und einem Volumen, das das Hundertfache der kleinsten Fonds dieser Serie beträgt, steht Eleva für genau den Weg, den außer ihr in dieser Top Ten niemand gegangen ist.

Platz 5: Janus Henderson Balanced

ISIN: IE0004445015 | Mischfonds Global ausgewogen USD | 149 Monate | 9.978 Mio. Euro | 1 Jahr: 8,6 % | 5 Jahre p.a.: 5,8 %

Der zweite Wiederholungstäter, bekannt aus Teil 3 als Platz 5 der beständigsten Mischfonds. Hier ist er das fünftgrößte Portfolio der Auswertung und zugleich der einzige Mischfonds unter den zehn Größten.

Die Konstruktion ist dieselbe wie dort beschrieben: eine amerikanische Balanced-Strategie mit mindestens 80 Prozent US-Werten, Aktienquote zwischen 35 und 70 Prozent, Vergleichsmaßstab aus S&P 500 und Bloomberg US Aggregate Bond Index. Die irische Variante läuft seit Dezember 1998.

In diesem Teil sticht ein anderer Punkt hervor: die Kosten. Mit 1,88 Prozent laufenden Kosten in der A2-Tranche ist dieser Fonds das teuerste Produkt der gesamten Top Ten – gut doppelt so viel wie der günstigste. Bei knapp 10 Milliarden Euro Volumen bedeutet jeder Zehntelprozentpunkt Verwaltungsvergütung etwa 10 Millionen Euro Ertrag pro Jahr für die Fondsgesellschaft.



Zwölfeinhalb Jahre Top-Rating heißt in diesem Fall also auch: zwölfeinhalb Jahre, in denen das Management diese Gebührenhürde relativ zur Peergroup überwunden hat.

Platz 4: Deka-Global Champions

ISIN: DE000DK0ECU8 | Aktien Welt | 98 Monate | 16.164 Mio. Euro | 1 Jahr: 21,1 % | 5 Jahre p.a.: 11,6 %

Ab hier beginnt die Liga der Sechzehn-Milliarden-Fonds – und mit ihr die deutsche Vertriebsmaschine. Der Deka-Global Champions ist das Aktienflaggschiff der Sparkassen-Fondstochter, aufgelegt im Dezember 2006.

Das Konzept klingt breiter, als es ist. Mindestens 61 Prozent des Vermögens müssen in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern stecken, die von der weltweiten wirtschaftlichen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren – den sogenannten Global Champions. In der Praxis führt das zu einem stark technologielastigen Portfolio: Zuletzt entfielen rund 44 Prozent auf Informationstechnologie, allein Halbleiter machten knapp 15 Prozent aus. Als Vergleichsmaßstab dient laut Datenanbietern der Dow Jones Global Titans 50.

Das erklärt die 11,6 Prozent Jahresrendite über fünf Jahre, und es erklärt zugleich das Risiko. Wer diesen Fonds kauft, kauft eine konzentrierte Wette auf große Technologiewerte, verpackt in einem Produkt mit beruhigend breitem Namen. Die laufenden Kosten liegen bei 1,40 Prozent.

98 Monate Top-Rating, also gut acht Jahre. Die Serie begann ungefähr dort, wo der aktuelle Technologiezyklus Fahrt aufnahm.

Platz 3: Uni Favorit: Aktien

ISIN: DE0008477076 | Aktien Welt | 62 Monate | 16.224 Mio. Euro | 1 Jahr: 22,8 % | 5 Jahre p.a.: 11,1 %

Die kürzeste Rating-Serie der gesamten vierteiligen Serie: 62 Monate, also gerade einmal zwei Monate mehr als die Fünfjahresschwelle. Scope merkt in der Studie selbst an, dass dieser Fonds die Hürde eben erst genommen hat – und dass er unter den zehn größten Produkten die höchste Zwölfmonatsrendite erzielte.

Beides passt zusammen. Der Uni Favorit ist der offensivste der Union-Investment-Klassiker: Das Management darf vom MSCI World deutlich abweichen, auch in Titel außerhalb des Index investieren, und das Portfolio ist mit rund 90 Positionen und 38 Prozent in den Top Ten spürbar konzentrierter als das Schwesterprodukt Uni Global. Es gibt eine erfolgsabhängige Vergütung, die laufenden Kosten liegen bei rund 1,45 Prozent.

Der Preis dieser Offensive ist in den Daten noch sichtbar: Der maximale Rückschlag wird mit 27 Prozent angegeben, das war 2022, als Wachstumswerte abgestraft wurden. Dass die aktuelle Rating-Serie ungefähr im Sommer 2021 beginnt, legt nahe, dass der Fonds diese Phase zwar überstanden, aber vorher schon einmal kurz aus dem Top-Rating gefallen war. Aufgelegt wurde er im November 2005.