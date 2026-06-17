Sorge vor Abflüssen, aber Optimismus bei der Rendite: Eine Scope-Umfrage zeigt, wo Anbieter offener Immobilienfonds die größten Risiken sehen – und was sie für 2026 erwarten.

Wie geht es weiter für offene Immobilienfonds? Scope hat die Anbieter um eine Markteinschätzung gebeten.

Das Analysehaus Scope hat erneut seine Ratings für offene Immobilienfonds aktualisiert – die Lage bleibt angespannt. Fünf Fonds wurden herabgestuft, die durchschnittliche Performance liegt im Minus. Im Zuge der Marktanalyse haben die Analysten auch die Anbieter selbst befragt, wie sie die größten Risiken sowie die Renditeaussichten einschätzen.

Das Ergebnis: Die Sorge vor einem Abzug von Anlegergeldern treibt die Fondshäuser weiterhin am stärksten um. Etwa 60 Prozent der befragten Anbieter, die zusammen ein Immobilienvermögen von mehr als 260 Milliarden Euro verwalten, sehen darin eines der größten Risiken. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Lage jedoch leicht entspannt – damals nannten noch 71 Prozent die Abflüsse als ein Hauptrisiko.

Sorge vor Fondsschließungen wächst

Deutlich gestiegen ist dagegen die Sorge vor Fondsschließungen und einem erneuten Anstieg des Zinsniveaus: Beide Risiken werden inzwischen von jeweils 50 Prozent der Befragten genannt – gegenüber 21 beziehungsweise 14 Prozent im Vorjahr. Scope weist dabei darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht alle aktuellen Fondsschließungen bekannt waren.

Zugenommen hat zudem die Sensibilität für politische Unsicherheiten und konjunkturelle Risiken, die jeweils 30 Prozent der Befragten nennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Deutlich an Bedeutung verloren haben dagegen einige Risiken, die 2025 noch besonders häufig genannt wurden: Abwertungsrisiken sehen nur noch 20 Prozent als relevante Gefahr, nach 57 Prozent im Vorjahr. Auch Refinanzierungsrisiken – 2025 noch unter den Top-3-Risiken – werden mit 20 Prozent erheblich seltener angeführt.

Anbieter sind bei der Rendite optimistisch

Vorsichtig optimistisch zeigt sich die Branche bei den Renditen für das laufende Jahr: Jeder zweite Befragte rechnet mit einer Performance zwischen 1,5 und 2,5 Prozent, weitere 10 Prozent prognostizieren sogar höhere Werte. Gleichzeitig gehen 30 Prozent der Anbieter davon aus, dass die durchschnittliche Rendite – ähnlich wie 2025 – negativ ausfallen wird.

Laut der Scope-Erhebung lag die durchschnittliche BVI-Performance der bewerteten offenen Immobilienpublikumsfonds im vergangenen Jahr bei -1,2 Prozent – schlechter als von den Anbietern ein Jahr zuvor erwartet. Damals hatten lediglich 16 Prozent mit negativen Renditen gerechnet. Auch für 2026 sind die Analysten skeptisch: Sie rechnen lediglich mit einer „leichten Erholung“, im Klartext: einem weniger tiefen Minus zwischen -0,5 Prozent und -1,5 Prozent.

Auch bei den Prognosen zu den Bewertungen zeigt sich die Branche zuversichtlicher als die Analysten – auch wenn sich die Stimmung im Vergleich zum Vorjahr etwas eingetrübt hat. So erwartet die Hälfte der Befragten eine stabile Entwicklung, zugleich rechnen 30 Prozent mit einer Erholung und 20 Prozent mit einem Rückgang der Wertänderungsrendite. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hatten nur 7 mit negativen Bewertungsänderungen gerechnet, 36 Prozent erwarteten positive Bewertungsrenditen.

Die Scope-Analysten rechnen hingegen damit, dass sich das Bewertungsniveau kurzfristig „in weiten Teilen stabilisiert beziehungsweise weiter leicht sinken wird“.