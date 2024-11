Mit der Nominierung von Scott Bessent zum US-Finanzminister setzt der designierte Präsident Donald Trump auf einen erfahrenen Wall-Street-Veteranen. Der Yale-Absolvent, der sein Handwerk bei Investmentlegende Jim Rogers lernte und später als Chief Investment Officer bei Soros Fund Management Milliardengewinne erwirtschaftete, steht vor seiner bisher größten Herausforderung.

Als erster offen homosexueller Finanzminister in der Geschichte der USA bringt der 62 Jahre alte Milliardär nicht nur jahrzehntelange Finanzerfahrung mit, sondern auch ein weitverzweigtes internationales Netzwerk und einen konkreten Plan zur Wiederbelebung der amerikanischen Wirtschaft.

Seine Ernennung markiert dabei einen bemerkenswerten Wandel – von seinen frühen Jahren als demokratischer Unterstützer bis zu seiner heutigen Position als enger Vertrauter des künftigen Präsidenten.

1. Bessent wäre der erste offen homosexuelle Finanzminister

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Scott Bessent am 22. November 2024 als künftigen Finanzminister nominiert. Bei einer Bestätigung durch den Senat wäre er der erste offen homosexuelle Finanzminister in der US-Geschichte.

Scott Bessent lebt mit seinem Ehemann John Freeman, ein ehemaliger New Yorker Staatsanwalt, in einem historischen Anwesen in Charleston, South Carolina. Die beiden Kinder des Paares kamen durch Leihmutterschaft zur Welt.

In einem Interview mit einem Yale Alumni-Magazin wurde er 2015 zitiert: „Wenn mir jemand 1984, als wir [in Yale] unseren Abschluss machten und Menschen an Aids starben, gesagt hätte, dass ich 30 Jahre später legal verheiratet sein würde und wir zwei Kinder durch Leihmutterschaft haben würden, hätte ich das nicht geglaubt.“

Neben ihrem Hauptwohnsitz in Charleston besitzt die Familie auch Häuser in London, England und in Lyford Cay auf den Bahamas.

2. Praktikum bei Jim Rogers

Nach seinem Yale-Abschluss in Politikwissenschaft begann Bessent seine Karriere mit einem Praktikum bei Wall-Street-Legende Jim Rogers. Er wurde bekannt durch seine erfolgreichen Investments in Rohstoffe und seine Weltreisen auf dem Motorrad, bei denen er Investmentchancen erkundete. Anschließend arbeitete er bei renommierten Finanzinstituten wie Brown Brothers Harriman und Kynikos Associates.

3. Erfolg bei Soros

Bei Soros Fund Management (SFM) war Bessent ab 1991 tätig und leitete das Londoner Büro. Damit war er maßgeblich an der berühmten Spekulation gegen das britische Pfund beteiligt, die als „Black Wednesday“ in die Geschichte einging. Diese Operation brachte dem Fonds über eine Milliarde Dollar Gewinn.

Als Chief Investment Officer führte er weitere erfolgreiche Operationen durch, darunter eine gewinnbringende Wette gegen den japanischen Yen im Jahr 2013.

4. Eigenes Unternehmen

Nach seinem Abschied von SFM gründete Bessent 2015 seine eigene Firma namens Key Square Group mit Hauptsitz in New York City. Sie war eine der größten Hedgefonds-Neugründungen des Jahrzehnts.

Mit einem Startkapital von 4,5 Milliarden US-Dollar, wovon George Soros allein 2 Milliarden als Ankerinvestition beisteuerte, etablierte sich das Unternehmen schnell am Markt. Zu den bedeutenden Investoren zählt unter anderem der australische Staatsfonds Future Fund.

5. Akademische Tätigkeit

Von 2006 bis 2011 lehrte Bessent als außerordentlicher Professor für die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät an der Yale University. Er entwickelte und lehrte drei spezialisierte Kurse:

„Twentieth Century Financial Booms and Busts“

„Hedge Funds: History, Theory and Practice“

Eine Echtzeitanalyse der Finanzkrise 2007-2009

6. Politischer Wandel

Im Jahr 2000 war Bessent noch tief in der demokratischen Partei verwurzelt. Er veranstaltete in seinem Haus in East Hampton, New York, eine bedeutende Fundraising-Veranstaltung für Al Gore und das Democratic National Committee. In den folgenden Jahren unterstützte er weitere prominente Demokraten wie Hillary Clinton, John Kerry und Barack Obama.

Seine politische Neuausrichtung manifestierte sich deutlich durch eine Million US-Dollar Spende für Trumps Amtseinführung 2016. Im Frühjahr 2024, als viele Wirtschaftsführer aufgrund Trumps rechtlicher Probleme auf Distanz gingen, vertrat Bessent eine konträre Position. Er verglich Trump mit einer „Aktie, die bei schlechten Nachrichten steigt“, da jeder scheinbare Rückschlag seine Kandidatur zu stärken schien.

Donald Trump bezeichnete Scott Bessent als „einen der brilliantesten Männer der Wallstreet“ © IMAGO / xDominicxGwinnx

7. Seine wirtschaftspolitischen Positionen

Scott Bessent befürwortet gezielte Importzölle gegen China, Steuersenkungen und Deregulierung. Er vertritt eine differenzierte Position zu Handelszöllen und widerspricht der Ansicht von 16 Nobelpreisträgern, die vor inflationären Auswirkungen von Zöllen warnen.

Stattdessen argumentiert Bessent, dass Trumps erste Amtszeit bewiesen habe, dass Zölle nicht zwangsläufig zu Preissteigerungen führen. Er sieht Zölle als Verhandlungsinstrument und nicht als pauschales Werkzeug.

In einem Artikel für „The Economist“ vor der US-Wahl identifizierte er die Globalisierung als Hauptursache für die wachsende Ungleichheit in den USA. Er argumentiert, dass das internationale Handelssystem grundlegend überarbeitet werden müsse, um die Mittel- und Arbeiterklasse besser zu schützen.

Seine Position gegenüber China ist differenziert:

Er sieht das Land als militärische und wirtschaftliche Bedrohung.

Er befürwortet eine schrittweise Einführung von Zöllen.

Er kritisiert die Unterbewertung des Yuan.

8. Mehr als 1 Milliarde US-Dollar Vermögen

Scott Bessents geschätztes Privatvermögen von einer Milliarde US-Dollar stammt hauptsächlich aus seiner erfolgreichen Karriere im Finanzsektor. Als Chief Investment Officer bei Soros Fund Management erwirtschaftete er eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13 Prozent, was etwa zehn Milliarden US-Dollar Gewinn für die Firma bedeutete.

Zu seinem Vermögensportfolio gehören mehrere hochwertige Immobilien:

Ein historisches Anwesen in Charleston (John Ravenel House)

Eine Residenz in London

Ein Haus in Lyford Cay auf den Bahamas

9. Philanthropisches Engagement

Als Mitglied des Universitätsrats von Yale und Kurator der Rockefeller University prägt Scott Bessent aktiv die Entwicklung dieser renommierten Institutionen. Bei der Rockefeller University wurde er 2016 in das Board of Trustees gewählt, wo er die einzigartige wissenschaftliche Herangehensweise der Institution unterstützt.

Seine philanthropische Arbeit umfasst verschiedene Bildungsinitiativen:

Mehrere gestiftete Stipendien an der Yale University,

Engagement im Council on Foreign Relations,

Mitgliedschaft im Classical American Homes Preservation Trust.

In seiner Heimat South Carolina unterstützt er verschiedene gemeinnützige Projekte und setzt sich besonders für die Erhaltung historischer Gebäude ein

10. Seine wirtschaftspolitische Agenda: Das „3-3-3“-Programm

Als designierter Finanzminister plant er ein „3-3-3“-Programm. Dieses basiert auf drei zentralen Säulen, die er in den kommenden Jahren umsetzen möchte:

Reduzierung des Haushaltsdefizits auf 3 Prozent des BIP bis 2028,

Steigerung des Wirtschaftswachstums auf 3 Prozent,

Erhöhung der US-Ölproduktion um 3 Millionen Barrel pro Tag.

Erreichen möchte er dies unter anderem mit einer Deregulierung verschiedener Wirtschaftssektoren, gezielten Steuererleichterungen für Unternehmen und Haushalte, einer schrittweisen Einführung von Zöllen und der Reduzierung von Staatssubventionen.

11. Internationale Verbindungen bis ins Königshaus

Scott Bessent verfügt über ein beeindruckendes Netzwerk hochrangiger internationaler Kontakte. Er pflegt eine langjährige Freundschaft mit König Charles III. und Königin Camilla von Großbritannien. Außerdem unterhält er enge Beziehungen zu Prinzessin Firyal von Jordanien und Blaine Trump, der ehemaligen Schwägerin des designierten US-Präsidenten.

Diese internationalen Verbindungen könnten für seine Rolle als künftiger Finanzminister von besonderer Bedeutung sein, da sie ihm Zugang zu wichtigen globalen Entscheidungsträgern verschaffen.Diese gesellschaftlichen Verbindungen spiegeln sich auch in seinem Lebensstil wider – neben seinem Hauptwohnsitz in Charleston unterhält er eine Residenz in London, was seine engen Beziehungen zum britischen Establishment unterstreicht.