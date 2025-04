Autorisieren Sie sich über Google in dem gerade geöffneten Tab/Popup.

Dieses Phänomen bestätigt sich auch anhand des deutschen Nebenwerteindex S-Dax, der in den vergangenen 25 Jahren insgesamt deutlich besser abgeschnitten hat, als der Leitindex der deutschen Standardwerte Dax. Die Unternehmen im S-Dax gelten als innovativer, wachstumsstärker und flexibler. Oft werden solche Unternehmen auch als „Hidden Champions“ bezeichnet.

In Antizipation der kürzlich vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Lockerung der Schuldenbremse und den damit angekündigten Milliarden-Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung, wird erwartet, dass sich die Aussichten für die kleinen Unternehmen deutlich verbessern.

Hohe Diversifikation durch breite Branchenverteilung

Der S-Dax bietet Anlegern eine sehr breite Streuung des Risikos, und zwar nicht nur über die pure Anzahl der enthaltenen Unternehmen, sondern vor allem über deren Verteilung auf verschiedene Branchen. Der größte Anteil entfällt dabei auf Industriewerte mit knapp 25 Prozent, gefolgt von Technologietiteln mit einer Gewichtung von 21 Prozent und Aktien aus dem Gesundheitswesen mit einem Anteil von gut 12 Prozent.

Größter Wert im S-Dax ist derzeit der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr, gefolgt von dem Software-Spezialisten Atoss Software und dem Autovermieter Sixt. Die Zusammensetzung des S-Dax wird ebenso wie beim Dax und M-Dax viermal im Jahr (März, Juni, September und Dezember) von der Deutschen Börse überprüft und angepasst.

Die jüngste Indexanpassung erfolgte gerade erst am 21. März 2025. Dabei stiegen die Renl Group, Flatexdegiro und die DWS Group vom S-Dax neu in den M-Dax auf, während die Unternehmen Siltronic, Schott Pharma und Hypoport vom M-Dax in den S-Dax abstiegen.

Einzigartig: Amundi S-Dax ETF

Der ausschüttende Amundi S-Dax ETF (ISIN: LU2611732475) ist der einzige ETF auf dem europäischen Markt, der der Entwicklung des S-Dax folgt. Der im Dezember 2023 in Luxemburg aufgelegte ETF bildet die Wertentwicklung der 70 Titel durch eine vollständige Replikation, also den kompletten Erwerb aller Indexbestandteile, ab.

Der ETF schüttet die Dividendenerträge einmal jährlich an die Anleger aus, zuletzt waren das rund 2,0 Prozent im September 2024. Die Gesamtkostenquote (TER) ist mit 0,70 Prozent pro Jahr ziemlich hoch angesetzt, möglicherweise weil es hier an Wettbewerb fehlt.

Das Fondsvolumen liegt bei 141 Millionen Euro und hätte noch deutlich Luft nach oben. Seit Jahresbeginn ging es um knapp 14 Prozent aufwärts, über ein Jahr beträgt die Wertsteigerung per Ende März rund 9 Prozent.

Hohe Kosten, aber auch hohe Renditechancen

Im S-Dax sind kleine innovations- und wachstumsstarke Unternehmen vertreten, die in ihren Branchen als Vorreiter gelten oder bereits Marktführer sind. Die S-Dax-Unternehmen sind dabei oftmals in Nischenmärkten tätig und können von globalen Trends profitieren. Die Chance der kleinen Unternehmen liegt darin, dass sie wendig sind, schneller wachsen und somit langfristig auch höhere Renditen erzielen können.

Aufgrund der geringeren Marktkapitalisierung unterliegen die Aktien von kleinen Unternehmen jedoch auch größeren Kursschwankungen, damit müssen Investoren umgehen können. Darüber hinaus sind die deutschen S-Dax-Unternehmen extrem abhängig von der Entwicklung der deutschen Wirtschaft und den politischen Rahmenbedingungen. Dementsprechend sind sie auch stärker von konjunkturellen Schwankungen betroffen.

Der Amundi S-Dax ETF bietet Anlegerinnen und Anlegern als einziger ETF einen diversifizierten Marktzugang zu den kleinen deutschen Nebenwerten und ist allein aus Risikogesichtspunkten einem Einzelinvestment vorzuziehen.

Einziger Wehrmutstropfen sind die hohen Verwaltungskosten des französischen ETF-Anbieters Amundi. Die Gesamtkostenquote von 0,70 Prozent pro Jahr wird bei zweistelligen Kurssteigerungen in guten Jahren zwar kaum auffallen, ist für einen klassischen Aktien-ETF aber definitiv zu hoch.