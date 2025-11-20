SDG, ESG und Engagement werden oft synonym verwendet. Sadaf Poursheikhani erklärt, warum diese Ungenauigkeit bei nachhaltigen Investments schadet und worauf es wirklich ankommt.

Bei Begriffen zum verantwortungsbewussten Investieren gilt es für Anleger genau hinzusehen, was damit gemeint ist.

Begriffe wie SDG, ESG oder Engagement werden in der Finanzwelt häufig unscharf und teils sogar synonym verwendet. Dabei ist es nicht nur ungenau, sondern potenziell sogar kontraproduktiv, diese Begriffe pauschal gleichzusetzen.

Jeder dieser Termini steht für einen klar abgegrenzten Ansatz verantwortungsbewussten Investierens. Ihre Vermischung trübt das Verständnis, führt zu einer fehlerhaften Umsetzung und schwächt insbesondere die Rechenschaftspflicht. Angesichts globaler Herausforderungen, die Präzision, Fortschritt und Zielstrebigkeit erfordern, ist eine klare und konsistente Verwendung der Terminologie unerlässlich.

Begriffe entschlüsseln: Was sie sind (und was sie nicht sind)

SDGs

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) bilden ein universelles Rahmenwerk, das von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Die SDGs sind als globale Zielvorgaben konzipiert, nicht als Finanzkennzahlen.

Sie umfassen weit gefasste gesellschaftliche Anliegen wie den Klimaschutz, sauberes Wasser, Gleichstellung der Geschlechter und die Bekämpfung von Hunger. Dabei sind sie bewusst nicht auf den Investitionsbereich beschränkt, sondern gelten für die gesamte Gesellschaft – von Regierungen und NGOs bis hin zu Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Dennoch haben sich viele Investoren dafür entschieden, die SDGs in ihre Anlagephilosophie zu integrieren. Wenn Investoren angeben, dass ihre Strategien „mit den SDGs im Einklang stehen“, zeigt dies, dass ihre Kapitalallokationsentscheidungen von übergeordneten gesellschaftlichen Zielen geleitet werden und nicht ausschließlich von finanziellen Renditen. Ziel ist es, Investitionen gezielt in Aktivitäten zu lenken, die diese Leitlinien unterstützen. Ein Beispiel hierfür ist die Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien als Beitrag zum SDG 13 zum Klimaschutz.

Zwar signalisiert die Ausrichtung die Absicht, gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, doch garantiert sie keine konkreten Ergebnisse.

ESG

Die ESG-Integration hingegen ist ein Rahmenwerk zur Bewertung von Risiken und Chancen, das speziell für die Finanz- und Investmentbranche entwickelt wurde. ESG bezieht sich auf die Integration von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren in Anlageentscheidungen. Es handelt sich dabei nicht um ein Ziel, sondern um einen methodischen Ansatz zur Identifizierung von Risiken, einschließlich solcher, die in klassischen Finanzberichten möglicherweise noch nicht erfasst sind.

Eine fundierte ESG-Analyse richtet den Blick in die Zukunft und berücksichtigt Themen wie Klimarisiken oder Menschenrechtsfragen, bevor diese finanziell relevant werden. Fehlen glaubwürdige Maßnahmen zum Umgang mit diesen Risiken, kann dies die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit eines Unternehmens erheblich gefährden.

Dieses Vorgehen lässt sich mit dem Verzicht auf regelmäßige Wartungsarbeiten an einem Auto vergleichen: Eine Zeit lang scheint alles in Ordnung, doch früher oder später treten die zugrunde liegenden Probleme zutage – deren Behebung ist dann mit deutlich höheren Kosten verbunden.

Entscheidend ist, dass die ESG-Integration nicht darüber urteilt, ob ein Unternehmen „gut“ oder „schlecht“ ist, sondern vielmehr zeigt, wie wirksam es ESG-bezogene Risiken und Chancen managt.

Engagement

Dann gibt es noch Engagement, das eine ganz eigene Dimension darstellt. Dabei geht es nicht um Daten, Kontrollkästchen oder Labels, es geht um Dialog. Engagement bedeutet langfristige, häufig hinter den Kulissen stattfindende Arbeit mit Unternehmen und politischen Entscheidungsträgern, um Praktiken zu verändern, die Ergebnisse für alle Stakeholder zu verbessern und letztlich den langfristigen Shareholder Value zu schützen und zu steigern.

Auf den öffentlichen Märkten ist Engagement – neben verbesserten Stewardship-Praktiken, die die Erwartungen an das Verhalten von Unternehmen erhöhen – der einzige Weg, um aktive Wirkung zu erzielen. Es ist ein zentraler Bestandteil aktiver Beteiligung, also der Praxis, mit der Aktionäre und Anleihegläubiger ihre Rechte und ihren Einfluss nutzen, um Verhalten, Unternehmensführung und Strategie zu gestalten und so langfristigen Wert zu sichern und auszubauen. Engagement umfasst dabei alle Bereiche eines Unternehmens, nicht nur Nachhaltigkeitsthemen.

Kurz gesagt: SDG ≠ ESG ≠ Engagement.

Europas MSG-Problem: Ein Hauch von Ironie

Nehmen wir eine pikante Analogie: MSG. Nicht den Geschmacksverstärker, sondern das europäische Modell der Nachhaltigkeitsausschlüsse, das derzeit weltweit exportiert wird.

Unter einigen europäischen ESG-Rahmenwerken werden Unternehmen aus Anlageportfolios ausgeschlossen, wenn sie strenge Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, ohne dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich zu verbessern.

Das ist vergleichbar damit, einem frisch gebackenen Hochschulabsolventen zu sagen, dass er sich nicht auf eine Einstiegsstelle bewerben darf, weil ihm vier Jahre Berufserfahrung fehlen. Wie sollen Fortschritte möglich sein, wenn keine Teilnahme erlaubt wird?

Durch die starre Anwendung statischer Labels laufen wir Gefahr, genau den Unternehmen den Zugang zu Kapital zu verwehren, die es für den Wandel am dringendsten benötigen – insbesondere in Schwellenländern. Engagement füllt diese Lücke. Es ist das Vorstellungsgespräch, das Mentorenprogramm, die Brücke zwischen Ambition und Fähigkeit.

Engagement ist nicht mehr optional

In der Vermögensverwaltungsbranche wird Engagement zunehmend nicht mehr als „nice to have“, sondern als zentraler Bestandteil der Treuhänderpflichten verstanden. Ob durch spezielle Stewardship-Teams, gemeinsame Investoreninitiativen oder direkten Dialog auf Vorstandsebene – das Ziel bleibt stets dasselbe: das Verhalten von Unternehmen so zu beeinflussen, dass langfristige Werte geschützt und reale Veränderungen gefördert werden.

Das bloße Ausschließen von Unternehmen führt selten zu echten Fortschritten. Erst ein nachhaltiges, zielgerichtetes Engagement, das klare Erwartungen formuliert, Fortschritte überwacht und Entscheidungsträger zur Rechenschaft zieht, ermöglicht es Unternehmen, sich anzupassen, zu verbessern und langfristig in einer sich wandelnden Welt erfolgreich zu sein.

Die Zukunft des verantwortungsvollen Investierens wird nicht davon bestimmt, wer die strengsten Labels vergibt, sondern davon, wer seine Beteiligungen und seinen Einfluss am effektivsten nutzt.