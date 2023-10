Von der DWS Sean Taylor wird Investment-Chef bei Matthews Asia

Die Ernennung von Taylor folgt auf die Entscheidung des aktuellen Investment-Chefs Robert Horrocks, seine Führungsaufgabe zum Jahresende 2023 abzugeben.

Als Portfoliomanager für die Matthews Asian Growth and Income, Matthews Asia Dividend und Matthews Asia ex Japan Total Return Equity Strategies will Horrocks tätig bleiben und weiterhin eng mit den Kunden des Unternehmens zusammenarbeiten.

Taylors war bereits in Anlageteams in den USA, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und im Nahen Osten verantwortlich, heißt es von Matthews Asia, wobei er enge Partnerschaften mit Staats- und Pensionsfonds sowie einem breiten Spektrum institutioneller Kunden aufgebaut hat.

Leitung der Investment-Teams in San Francisco und Hongkong

Als künftiger Chief Investment Officer von Matthews soll Taylor im kommenden Jahr die in San

Francisco und Hongkong ansässigen Anlageteams des Unternehmens leiten und eine wichtige

Rolle beim Ausbau des Geschäfts mit institutionellen und professionellen Kunden spielen.

„Sean bringt umfassende Führungsqualitäten im Investmentbereich zu Matthews. Er soll nicht

nur eine überzeugende Anlageperformance anstreben, sondern auch unser Angebot

weiterentwickeln und unseren Active-Partnership-Ansatz für Kunden unterstützen, der über

die Produktherstellung hinausgeht und eine ganzheitliche langfristige Anlagelösung bietet",

sagt Matthews-Chef Cooper Abbott.

Und: „Sean hat über zehn Jahre lang Investmentteams auf der ganzen Welt geleitet und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz als starke Führungspersönlichkeit im Bereich Transformation. Sean ist außerdem ein sehr erfahrener Portfoliomanager für Schwellenländer und Industrieländer.“

„Ich freue mich, zu einer Zeit zu Matthews zu stoßen, in der Investoren nach vertiefter

Investmentexpertise in den wichtigsten Anlageklassen suchen", so Taylor zu seiner neuen Aufgabe.