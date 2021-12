SEB AM startet Immobilienfonds für Stiftungen

Das Investmenthaus SEB Asset Management legt mit dem „SEB Konzept Stiftungsfonds“ einen Immobilienfonds auf, der speziell auf die Bedürfnisse von Stiftungen zugeschnitten ist. Er soll Kapital langfristig erhalten und stabile Ausschüttungen liefern. Als offener Publikumsfonds ermöglicht er dabei vor allem kleinen und mittelgroßen Stiftungen, ihre Immobilienanlagen breit über verschiedene Objekte, Standorte und Nutzungsarten zu streuen. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 50.000 Euro.Als erstes Objekt für den Neuen übernimmt SEB Asset Management vom Hamburger Projektentwickler Ixocon eine Logistikimmobilie in Wolfsburg. Der Kauf ist seit Ende September 2013 beurkundet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf knapp 18 Millionen Euro.Der im September 2013 fertiggestellte Neubau hat eine Gesamtmietfläche von rund 31.600 Quadratmetern und ist für zehn Jahre vollständig an die Rudolph Automotive Logistik vermietet. Diese wird die Fläche nutzen, um das Volkswagen-Werk zu beliefern. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen hat die Immobilie mit dem DGNB-Vorzertifikat in Silber ausgezeichnet.Für das Jahr 2014 sind weitere Investitionen geplant, zunächst sollen Bürogebäude auf den Kaufzettel kommen.