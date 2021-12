SEB hat Kummer wieder

Die SEB Asset Management hat ab sofort wieder einen Leiter für ihr Dachfondsgeschäft. In dieser Funktion ist Jens Kummer (34) für die entsprechende Produktpalette verantwortlich und soll sie ausbauen.Kummer war in derselben Funktion bereits von 1999 bis 2005 bei der SEB tätig. Zwischenzeitlich war er zur Cominvest gewechselt, wo er in der Produktentwicklung arbeitete. In dieser Zeit war der Posten bei der SEB unbesetzt.Derzeit hat die SEB fünf Dachfonds im Angebot. Dazu gehören der SEB Best Choice (WKN: 603 383), Optimix Chance (WKN: 974 893), Optimix Ertrag (WKN: 974 891), Optimix Substanz (WKN: 645 148) und Optimix Wachstum (WKN: 974 892).