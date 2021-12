SEB Immoinvest: Irisches Unternehmen will Anteile kaufen

Anleger des SEB Immoinvest (WKN: 980230) haben kürzlich ein Kaufangebot erhalten. In einem Schreiben, den die Depotbanken an ihre Kunden weitergeleitet haben, bietet die irische Burlington Loan Management den SEB-Immoinvest-Anlegern an, ihre Anteile zum Preis von 26 Euro pro Anteil zu übernehmen. Der Preis entspricht etwa dem derzeitigen Börsenkurs von 25,61 Euro (Stand: 12 Uhr). Sollte der Kurs der SEB Immoinvest Anteile an der Frankfurter Wertpapierbörse um mehr als 2,60 Euro unter den Angebotspreis fallen, gibt es für verkaufswillige Anleger noch weniger Geld.„Es stellt sich deshalb die Frage, warum man das Angebot annehmen sollte“, kommentiert Ralf Stoll von der Rechtsanwaltsgesellschaft Dr. Stoll & Kollegen das Angebot. Man könne dann ja gleich über die Börse verkaufen. Im Interview mit DAS INVESTMENT.com erklärt Ottmar Wolf, Vorstand von Wallrich Asset Management: „Falls sie das Geld nicht ganz dringend brauchen, sollten sie die Fondsanteile lieber behalten.“ Ähnlich sieht das Egon Wachtendorf, verantwortlicher Redakteur von DER FONDS, dem Schwestermagazin von DAS INVESTMENT. „Warum sollte Burlington Loan Management die Anteile kaufen wollen, wenn sie nicht damit rechnet, dass bei der kompletten Abwicklung des Fonds mehr herumkommt?“Das Angebot gilt nur bis zum 27. Februar, 24 Uhr und ist insgesamt auf maximal 2.885.000 Anteile beschränkt.