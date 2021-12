Svetlana Kerschner 29.06.2012 Lesedauer: 1 Minute

SEB Immoinvest zahlt die erste Milliarde Euro aus

Am heutigen Freitag fängt der aufgelöste offene Fonds SEB Immoinvest an, das Fondsvermögen an die Anleger auszuzahlen. Die erste Tranche beträgt 1,2 Milliarden Euro.