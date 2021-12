SEB-Managerin Ulrika Bergman über aktuelle Trends im Biotech-Sektor „Übernahmen sind ein wichtiger Treiber geworden“

Die Nachfrage nach Medikamenten und Healthcare-Produkten ist relativ wenig anfällig für konjunkturelle Schwankungen, das macht den Sektor besonders in unsicheren Zeiten attraktiv. Investoren sollten aber berücksichtigen, dass Biotech-Aktien in den vergangenen Jahren bereits sehr stark an Wert gewonnen haben – die Wahrscheinlichkeit für Korrekturen ist durchaus hoch.Am besten sind in diesem Umfeld diejenigen Biotech-Unternehmen aufgestellt, die die kostenaufwändige Entwicklung und Einführung neuer Produkte möglichst schnell und erfolgreich am Markt umsetzen können. Viele Marktteilnehmer sind recht klein, mit einer überschaubaren Produktpalette. Bei ihnen entscheidet sich schnell, ob klinische Tests erfolgreich sind oder scheitern.Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass ein rationales Entscheidungsmodell, das die objektive und systematische Analyse in den Mittelpunkt stellt, bei der Aktienauswahl zu den besseren Ergebnissen führt. Unser dadurch disziplinierterer Investmentprozess führt uns zu Unternehmen, die über stabile Erträge, attraktive Bewertungen und ein positives Investoren-Sentiment verfügen. Da das Risiko einzelner Biotech-Titel hoch ist, legen wir außerdem viel Wert darauf, das Risiko des Gesamtportfolios jederzeit stabil zu halten.Aufbauend auf die quantitative Selektion unseres Systems schauen wir auf Fundamentaldaten, die wir für den Biotech-Sektor als besonders relevant identifiziert haben. Gleichzeitig analysieren wir das mit jedem einzelnen Titel verbundene Risiko für das Gesamtportfolio. Aktuell favorisieren wir größere Unternehmen und dabei insbesondere solche, die eine Phase erreicht haben, in der zuvor in die Entwicklung von Pharmaprodukten investiertes Kapital wieder an das Unternehmen zurückfließt.Der Hauptgrund für unseren starken Nordamerika-Fokus liegt darin, dass Biotech-Unternehmen in anderen Teilen der Welt eher klein sind und die Handelbarkeit daher eingeschränkt ist. Wir haben unser Research aber bereits ausgedehnt und schauen grundsätzlich weltweit nach Gelegenheiten, die von ihrem Risikoverhalten her in unser Portfolio passen könnten. Bislang sind wir allerdings außerhalb der USA noch nicht nennenswert fündig geworden.Verpassen Sie keinen Beitrag aus unserem wöchentlichen Online-Magazin DER FONDS und melden Sie sich hier kostenlos per E-Mail an