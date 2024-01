Die DEVK hat seit dem Jahreswechsel einen neuen Leiter der Hauptabteilung Vertrieb: Sebastian Baumgart hat sein neues Amt von Olaf Nohren übernommen, der seit mehr als 40 Jahren für die DEVK tätig ist – davon rund 17 Jahre als Vertriebschef. Außerdem ist Nohren seit 2009 Geschäftsführer von DEVK-Service. Beide Tätigkeiten legte er nieder, nachdem er zum 1. Dezember in den Vorstand der DEVK-Rechtsschutz-Versicherung gewechselt ist. Dort übernimmt der 58-Jährige ab Mai die operativen Ressorts der Gesellschaft – darunter auch Betrieb, Schaden und Vertrieb.

Olaf Nohren wechselt auf Vorstandsposten

Mario Neugebauer, DEVK © Jürgen Naber

Mit Baumgart hat die DEVK nun Nohrens Amtsnachfolger bekannt gegeben, der für 87 Mitarbeitende in der Zentrale des Kölner Versicherers verantwortlich ist. Er begann seine berufliche Laufbahn 1998 im Bankenvertrieb der DEVK und war viele Jahre im Außendienst des Versicherers tätig. Positionen als Außendienstführungskraft führten ihn über die DEVK-Regionaldirektion Karlsruhe 2005 zum Standort nach Schwerin. Hier verantwortete Baumgart den Vertrieb in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Seit 2011 leitete er den Außendienst der DEVK in Köln und seit 2016 zusätzlich in Personalunion den Vertrieb der Regionaldirektion in Essen.

Mario Neugebauer leitet Regionaldirektion Köln

Die Führung der beiden Regionaldirektionen hat Baumgart nun abgegeben: Den Außendienst am Standort Köln leitet seit Januar Mario Neugebauer. Der 58-Jährige ist zum Sprecher der Geschäftsleitung für das Ressort Außendienst aufgerückt. Er ist seit 1990 in der Versicherungsbranche tätig, davon die letzten 27 Jahre im Außendienst der DEVK. Bereits seit 2018 steuerte er den Vertrieb der Regionaldirektion Köln.

Axel Berberich, DEVK © Hendrik Wardenga

Axel Berberich leitet Regionaldirektion Essen

Auch in der Regionaldirektion Essen wird durch Baumgarts Wechsel in die DEVK-Zentrale der Chefposten freigeworden. Hier ist seit Januar Axel Berberich in leitender Funktion tätig. Der 57-Jährige hat zuletzt die Regionaldirektion in Münster geleitet und sich dort ebenfalls um das Ressort Außendienst gekümmert. In der Regionaldirektion Essen war er bereits von 2005 bis 2007 als stellvertretender Geschäftsleiter im Außendienst tätig.