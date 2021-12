Sachversicherungen Sebastian Frieden leitet Maklervertrieb bei Wefox Insurance

Nach zwei Jahren verlässt Volker Noll den Digitalversicherer Wefox Insurance (ehemals One Insurance). Sebastian Frieden steigt auf und übernimmt Nolls Position als Chef des Maklervertriebs für Sachversicherungen.



Frieden arbeitet bereits seit fünf Jahren bei Wefox Insurance. In den vergangenen zwei Jahren gehörte er dem Team von Noll an.