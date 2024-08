Ist Vertrauen wichtiger als Algorithmen? Sebastian Hasenack von Solidvest erklärt, warum die Zukunft in der Verbindung von Mensch und Maschine liegt und wie sich die Vermögensverwaltung weiterentwickeln muss.

Sebastian Hasenack, Leiter Solidvest, spricht im Podcast "The Portfolio People" über das Geschäftsmodell der Robo-Advisor und die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Vermögensverwaltung

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz und Digitalisierung die Finanzwelt revolutionieren, stellt sich die Frage: Wie sieht die Zukunft der Vermögensverwaltung aus? Sebastian Hasenack, Leiter von Solidvest, der Online-Vermögensverwaltung von DJE, gibt im DAS-INVESTMENT-Podcast spannende Einblicke in die Welt der Robo-Advisor und erklärt, warum die Verbindung von Mensch und Maschine der Schlüssel zum Erfolg sein könnte.

Von den USA lernen: Wie Robo-Advisor den Markt verändern

Die Geschichte der Robo-Advisor begann für Hasenack mit einem Blick über den großen Teich. "Das war schlussendlich der Blick in die USA zu der Zeit, wo die ersten großen Robos sich in den USA gegründet haben und eben Prozesse digitalisiert haben und damit sozusagen den Zugang für eine breite Bevölkerungsgruppe ermöglicht haben", erinnert er sich. Die Idee, Eintrittsbarrieren zu senken und gleichzeitig die Qualität der Dienstleistung durch Digitalisierung hochzuhalten, faszinierte ihn.

Mensch vs. Maschine: Der Mythos vom vollautomatisierten Robo-Advisor

Ein weit verbreiteter Irrtum sei, dass bei Robo-Advisorn die Maschine alle Entscheidungen trifft. Hasenack räumt damit auf: „Das ist mitnichten der Fall oder vielleicht nur bei sehr wenigen Anbietern.“ Bei Solidvest entscheidet nach wie vor ein menschliches Gremium über Käufe, Verkäufe und Portfolioallokation. Die Technologie kommt erst bei der Umsetzung dieser Entscheidungen zum Einsatz.

Direktinvestments statt ETFs: Der Solidvest-Ansatz

Was Solidvest von vielen anderen Anbietern unterscheidet, ist der Fokus auf Direktinvestments. „Wir haben die Variante gewählt, direkt in Aktien und Anleihen zu investieren. Das heißt eben, keine Fondsvehikel zu nutzen, keine ETFs oder keine aktiven Fonds“, erklärt Hasenack. Das Portfolio bei Solidvest besteht aus etwa 30 Unternehmen auf der Aktienseite und rund 20 Anleihen, was eine sehr konzentrierte Anlagestrategie ermöglicht.

Die Herausforderung der Kundengewinnung im digitalen Zeitalter

Die Akquise neuer Kunden bleibt eine der größten Herausforderungen für digitale Vermögensverwalter. Hasenack betont: „Geldanlage ist eben kein Pull-, sondern ein Push-Produkt. Das heißt, der Kunde fragt nicht nach, sondern es ist oft dann doch der Fall: 'Hey, guck mal, das wäre doch gut, es passt zu dir.'“ Um attraktiv zu bleiben, hat Solidvest vor einigen Monaten Verbundkonditionen eingeführt, die es bis zu fünf Anlegern ermöglichen, ihre Investments zu bündeln und von günstigeren Gebühren zu profitieren.

Künstliche Intelligenz: Revolution oder Evolution?

Beim Thema künstliche Intelligenz mahnt Hasenack zur Besonnenheit. „KI ist die höchste Form der Digitalisierung. Und da muss man sich wirklich selbst challengen: Bin ich da schon oder bin ich da noch nicht?“

Er warnt davor, sich auf schnelle Lösungen zu fokussieren und plädiert stattdessen für einen ganzheitlichen Ansatz. „Es geht nicht darum, 20 oder 40 Prozent Effizienzgewinne zu schaffen, je nachdem in welche Studie man gerade schaut. Sondern darum, zu überlegen, wie mein Geschäftsmodell aussieht, wenn ich nicht ein, sondern vielleicht 100 Mitarbeiter habe.“

Die Zukunft der Vermögensverwaltung: Vertrauen als Schlüsselfaktor

Trotz aller technologischen Fortschritte bleibt für Hasenack eines klar: „Beim Thema Geldanlage ist Vertrauen maximal wichtig. Vertrauen steht über allem.“ Er glaubt daher nicht an eine vollständige Konsolidierung des Marktes, also eine Fokussierung auf wenige Player, sondern an eine Vielfalt von Angeboten, die unterschiedliche Kundenbedürfnisse bedienen.

Fazit: Die Symbiose von Mensch und Maschine

Die Zukunft der Vermögensverwaltung liegt nach Ansicht von Sebastian Hasenack in der geschickten Verbindung von menschlicher Expertise und technologischer Innovation. Digitale Prozesse senken die Eintrittsbarrieren und ermöglichen eine effiziente Verwaltung, während menschliche Entscheidungsträger für Vertrauen und individuelle Betreuung sorgen. In einer Welt, in der sich Technologie und Kundenanforderungen ständig weiterentwickeln, wird es entscheidend sein, diesen Balanceakt zu meistern und dabei stets die Kundenperspektive im Blick zu behalten.