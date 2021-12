Sebastian Klein wechselt zur Fürstlich Castell'sche Bank

Klein kommt von der Bayerischen Landesbank. Dort übernahm er erst im September 2010 die Leitung des Bereichs Konzernentwicklung und Vorstandsstab.Seinen Berufsbeginn hatte Klein bei McKinsey & Company. Anschließend war er an leitender Stelle im Private Banking beim Bankhaus Oppenheim und bei der Commerzbank AG tätig. Später war er fünf Jahre Sprecher der Geschäftsführung bei der Fondsgesellschaft Cominvest Asset Management.Für die Fürstlich Castell'sche Bank sitzt Klein seit September 2010 im Aufsichtsrat. Die Fürstlich Castell’sche Bank, 1774 gegründet, ist die älteste Bank Bayerns und eine der ältesten Privatbanken Deutschlands. In den drei Geschäftsfeldern Vermögensanlage, Firmenkunden und Privatkunden konzentriert sie sich auf den Mittelstand und Privatkunden. Die Bank beschäftigt 289 Mitarbeiter und unterhält 16 Standorte in Franken, Heilbronn, Mannheim und München.