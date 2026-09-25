Hedgefonds
Neugründung: Sebastian Römer und Axel Weiss über ihre Pläne
Neugründung Was Sebastian Römer und Axel Weiss mit A² Collaboration Partners vorhaben
Sebastian Römer und Axel Weiss kommen zusammen auf mehr als 45 Jahre Branchenerfahrung. Mit A² Collaboration Partners haben sie vor kurzem ihre eigene Vertriebsplattform gegründet, über die sie institutionellen Investoren und Family Offices Zugang zu Hedgefonds, Private Markets und Edelmetallen bieten wollen. Nun liegt auch die Bafin-Lizenz vor.
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