Redaktion 10.07.2015

Sebastian Schnoy über europäische Besonderheiten „Englisches Wetter, englische Küche, englische Frauen …“

In einer Zeit, in der in Europa jeder über jeden schimpft, bemüht sich Geschichts-Kabarettist Sebastian Schnoy um mehr Verständnis füreinander. Was ihn natürlich nicht daran hindert, die Eigenarten der einzelnen Völker kräftig durch den Kakao zu ziehen. Dieses Mal unter anderem Zielscheibe: die Engländer.