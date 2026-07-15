Goldman Sachs AM befördert Sebastian Stöhr zum ETF-Vertriebschef
Goldman Sachs Asset Management hat Sebastian Stöhr mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum Leiter des ETF-Vertriebs für Deutschland und Österreich ernannt. Das bestätigte das Unternehmen auf Anfrage von DAS INVESTMENT. Er war erst im Sommer 2025 von Invesco zu Goldman Sachs gewechselt.
Mit der Beförderung baut Goldman Sachs seine ETF-Vertriebsstruktur in der DACH-Region um. Stöhr bringt mehr als neun Jahre ETF-Erfahrung von Invesco mit, wo er unter anderem für den Vertrieb im Wealth-Management in Deutschland und Österreich zuständig war.
Die Personalie reiht sich in mehrere Veränderungen im Deutschland-Geschäft von Goldman Sachs Asset Management ein. Erst zum 1. Juli hat Max Bock die Leitung des Third-Party-Wealth-Geschäfts für Deutschland und Österreich übernommen. Der frühere Schroders-Manager soll insbesondere den Vertrieb über Banken, Vermögensverwalter und Fondsplattformen ausbauen.
Goldman Sachs Asset Management investiert zugleich weiter in den Ausbau seines ETF-Geschäfts. In Europa treibt der Vermögensverwalter insbesondere das Angebot aktiver ETFs voran und hat zuletzt unter anderem den Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF (ISIN: IE000GNOSM10) an die Börse gebracht. Weltweit wurde das ETF-Geschäft zudem durch die Übernahme des US-Anbieters Innovator Capital Management deutlich ausgebaut. Goldman Sachs spricht inzwischen von einem ETF-Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar.
Stöhr folgt in seiner neuen Rolle auf David Nolten und berichtet an Max Bock sowie an Rima Haddad, Leiterin des ETF-Vertriebs für die EMEA-Region. Die Schweiz verantwortet Dimitri Bellas von Zürich aus.