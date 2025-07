Goldman Sachs AM holt einen erfahrenen Sales Manager von Invesco für sein ETF-Team. Der Wechsel erfolgt während des ETF-Ausbaus des US-Vermögensverwalters.

Aktualisiert am: 3. Juli 2025

Sebastian Stöhr hat nach fast acht Jahren Invesco verlassen und ist seit 1. Juli 2025 bei Goldman Sachs Asset Management tätig. Das hat DAS INVESTMENT exklusiv erfahren.

Stöhr war seit August 2017 als Senior ETF Sales Manager Wealth Management bei Invesco beschäftigt und betreute von München aus Vermögensverwalter und Privatbanken in Deutschland und Österreich. In seiner neuen Position bei Goldman Sachs wird er sich ebenfalls von München aus um strategische ETF-Kunden in Deutschland und Österreich kümmern.

Stöhr bringt umfangreiche Erfahrung im ETF-Geschäft mit. Vor seiner Zeit bei Invesco war er bei Source ETF für die Betreuung von Vermögensverwaltern in Deutschland und Österreich zuständig. Zuvor sammelte er bei der Deutschen Bank mehrjährige Erfahrung im ETF-Produktmanagement von Xtrackers (ehemals db X-trackers).

Der Wechsel erfolgt zu einem Zeitpunkt, in dem Goldman Sachs seine ETF-Aktivitäten in Europa weiter ausbaut. Erst vor wenigen Wochen wurde David Nolten zum Leiter des ETF-Vertriebs in der DACH-Region befördert.