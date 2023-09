Sebastian Weigelt Swiss Life Deutschland: Versicherungsvertrieb über Partner unter neuer Führung

Sebastian Weigelt wird ab Oktober neuer Leiter Intermediärvertrieb bei Swiss Life Deutschland. Der 40-Jährige verantwortet damit den Vertrieb über Versicherungsmakler und Maklerpools, Finanzdienstleister und Banken sowie Groß- und Digitalvertriebe oder auch Insurtechs. Die Mitarbeiter des Bereichs Intermediärvertrieb betreuen persönlich und digital insgesamt rund 10.000 Geschäftspartner des Lebensversicherers aus Garching bei München in ihrem Vermittleralltag.

Matthias Wald © Swiss Life Deutschland

„Ich möchte den Austausch mit unseren Partnerinnen und Partnern pflegen“, kündigt Weigelt an. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet bereits seit knapp 17 Jahren für Swiss Life Deutschland. Seit 2011 verantwortet er den Bereich Vertriebssteuerung. Sein bisheriger Aufgabenbereich umfasst auch das Geschäftspartner-Management, die Marktbearbeitung und das Vertriebscontrolling des Lebensversicherers. In seiner neuen Rolle berichtet er an Vertriebsleiter Matthias Wald.

Nachfolger von Jan-Peter Diercks

„Mit seiner umfassenden Expertise, seiner lösungsorientierten Denk- und Arbeitsweise und seiner nahbaren Persönlichkeit wird er den Intermediärvertrieb weiterentwickeln und die Zufriedenheit unserer Geschäftspartner/-innen im Fokus behalten“, erwartet Wald. Weigelt tritt die Nachfolge von Jan-Peter Diercks an, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird und einen neuen Job außerhalb des Swiss-Life-Konzerns annehmen will.

Die 1866 gegründete deutsche Niederlassung der – auf die Züricher Schweizerische Rentenanstalt aus dem Jahr 1857 zurückgehenden – heutigen Swiss Life beschäftigt insgesamt mehr als 900 Mitarbeiter. Ungefähr ebenso viele Menschen arbeiten für die vier konzernzugehörigen Vertriebsgesellschaften mit Hauptsitz in Hannover. Deren rund 6.000 Finanzberater betreuen unter den Marken Swiss Life Select, Tecis, Horbach und Proventus Endkunden bundesweit.