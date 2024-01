Die US-Wertpapier- und Börsenkommission (SEC) hat erstmals börsengehandelte Fonds, die direkt in Bitcoin investieren (Bitcoin-Spot-ETFs) genehmigt. Zu den Begünstigten gehören Branchengrößen wie Blackrock, Invesco und Fidelity sowie kleinere Wettbewerber wie Valkyrie.

Dieser Schritt wird als bedeutende Entwicklung für den etwa 1,7 Billionen US-Dollar schweren digitalen Vermögenssektor angesehen und erweitert den Zugang zur größten Kryptowährung Bitcoin für Anleger an der Wall Street und darüber hinaus.

Was man über Bitcoin-ETFs wissen muss

Ein Bitcoin-Spot-ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der direkt in Bitcoin investiert und den aktuellen (oder „Spot“-) Preis von Bitcoin nachverfolgt. Im Gegensatz zu ETFs, die in Bitcoin-Futures investieren, hält ein Spot-ETF tatsächlich Bitcoin.

Wie bei einem traditionellen ETF können Anleger Anteile des Spot-ETFs an einer Börse kaufen und verkaufen. Der Preis der ETF-Anteile spiegelt den aktuellen Marktwert von Bitcoin wider, abzüglich etwaiger Gebühren oder Kosten, die der ETF für die Verwaltung und Lagerung der Bitcoins erhebt. Dies ermöglicht es Anlegern, an der Preisentwicklung von Bitcoin teilzuhaben, ohne direkt Bitcoins kaufen, speichern oder verwalten zu müssen.

Die Anbieter müssen laut gesetzlichen Auflagen die Bitcoins getrennt vom Vermögen der Investmentgesellschaft aufbewahren. So ist der ETF als Sondervermögen vor einer möglichen Insolvenz des Anbieters geschützt und Anleger können ein Emittentenrisiko ausschließen.

Die Genehmigung der SEC erfolgte nach langjähriger Opposition, die bis zu den ersten Vorschlägen für einen Bitcoin-ETF durch Tyler und Cameron Winklevoss im Jahr 2013 zurückreicht. Jedoch änderte sich das Momentum durch die Antragstellung von Blackrock im Juni 2023 und ein nachfolgendes Berufungsgerichtsurteil, das eine vorherige Ablehnung der SEC als „willkürlich und launisch“ bezeichnete. Diese Entwicklungen führten in den vergangenen Monaten zu einem starken Anstieg des Kryptowährungsmarktes, allen voran Bitcoin.

Insgesamt wurden im ersten Aufschlag bei der SEC Anträge für folgende ETFs gestellt (alphabetische Reihenfolge): Ark 21Shares Bitcoin ETF, Bitwise Bitcoin ETF, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund, Franklin Bitcoin ETF, Grayscale Bitcoin Trust, Hashdex Bitcoin ETF, Invesco Galaxy Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust, Valkyrie Bitcoin Fund, Vaneck Bitcoin Trust, und Wisdom Tree Bitcoin Fund.

Preiskampf und Skepsis beim Bafin-Chef

Bereits vor der Genehmigung durch die SEC entbrannte ein Preiskampf bei den angekündigten Bitcoin-Spot-ETFs. So reduzierte Blackrock, der größte Vermögensverwalter weltweit, die Gebühr für seinen iShares Bitcoin Trust von 0,3 auf 0,25 Prozent. Cathie Wood von Ark Invest, die zusammen mit 21Shares einen Bitcoin-ETF startet, senkte die Gebühren für ihren geplanten ETF von 0,25 auf 0,21 Prozent.

In Deutschland sind die Bitcoin-ETFs vorerst nicht verfügbar, die Zulassung bezieht sich ausschließlich auf die USA.

Mark Branson, der Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), sagte bereits im November 2023 in einem Gespräch mit der „Zeit“: „Hierzulande müssen solche Fonds immer in mehrere Werte investieren. Ein ETF, der nur Bitcoin enthält, wäre nicht zulässig“ Geschäfte mit Bitcoin oder ähnlichen digitalen Vermögenswerten seien seiner Ansicht nach hochspekulativ - dementsprechend sieht er auch Bitcoin-ETFs kritisch.

Deutsche Privatanleger können somit vorerst weiter nur über Kryptobörsen wie Coinbase Bitcoins kaufen oder alternativ in ETPs und ETNs investieren, welche die Preise des Bitcoins abbilden. Hierbei handelt es sich jedoch um Schuldverschreibungen, im Fall einer Insolvenz ist das Kryptovermögen somit nicht geschützt.

Bitcoin und die vielfältigen Risiken

Trotz der Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETP-Anteilen betonte SEC-Vorsitzender Gary Gensler, dass dies nicht als Billigung von Bitcoin selbst angesehen werden sollte. „Obwohl wir heute die Notierung und den Handel bestimmter Bitcoin-ETPs genehmigt haben, haben wir Bitcoin weder genehmigt noch befürwortet“, sagte der SEC-Vorsitzende Gary Gensler in einem Statement. „Anleger sollten weiterhin vorsichtig sein, was die unzähligen Risiken angeht, die mit Bitcoin und Produkten, deren Wert an Kryptowährungen gebunden ist, verbunden sind.“ Aus formaler Sicht stehe den ETFs jedoch nichts im Weg.

Die SEC hob hervor, dass frühere Ablehnungen auf Bedenken beruhten, dass kein regulierter Markt den Bitcoin-Handel ausreichend überwachen könnte, um Betrug und Manipulation zuverlässig zu erkennen.

Bitcoin-Spot-ETFs befeuern Krypto-Preise

Nach der Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs stieg Bitcoin um etwa 3,4 Prozent auf 47.500 Dollar. Andere Kryptowährungen (sogenannte Altcoins) wie Ether legten teils um die 10 Prozent zu.

Der Wert des Bitcoins war im Jahr 2022 um 64 gesunken, hatte sich im Jahr 2023 jedoch aufgrund von Spekulationen, dass die SEC letztendlich Spot-ETFs genehmigen würde, mehr als verdoppelt.

Dass der Bitcoin-Preisanstieg angesichts der Genehmigung nur moderat anstieg, liege daran, dass die Nachricht von den Märkten weitgehend „eingepreist“ worden sei, erklärt Caroline Mauron, Mitbegründerin des Anbieters von Liquidität für digitale Vermögensderivate Orbit Markets, gegenüber „Bloomberg“. Sie merkte an, nun würden die Zuflüsse in die ETFs genau beobachtet.

Bitcoin-ETFs auch für institutionelle Investoren interessant

Der Experte Campbell Harvey, Finanzprofessor an der Duke University, sieht in der Genehmigung der Bitcoin-Spot-ETFs dennoch einen bedeutenden Schritt. „Die Zulassung bedeutet, dass sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Investoren nun die Möglichkeit haben, ihr Portfolio mit Kryptowährungen zu diversifizieren, ohne sich um die komplizierten Fragen der Verwahrung kümmern zu müssen“, so Harvey gegenüber „Bloomberg“. Der ETF mache es einfach, „sein Portfolio zu erweitern“.

Darüber hinaus wird die Genehmigung als Zeichen der Reife für die noch junge Branche angesehen, die nach dem Zusammenbruch des FTX-Imperiums von Sam Bankman-Fried und den damit verbundenen Risiken im Fokus der Regulierungsbehörden stand.

Cathie Wood „bestürzt“ über SEC-Statement

Cathie Wood, Geschäftsführerin von Ark Investment Management, zeigte sich überrascht über die Äußerungen des SEC-Vorsitzendem Gary Gensler kurz nach der Genehmigung von etwa einem Dutzend börsengehandelter Fonds, die direkt Bitcoin halten werden.

In einem Bloomberg-Radio-Interview sagte Wood: „Er hat den gesamten Krypto-Bereich herabgewürdigt. Das konnte ich kaum glauben“, und fügte hinzu, dass dies typisch für disruptive Innovationen sei.

Gensler, der seine Abneigung gegenüber Krypto nicht verbirgt, betonte in einer Erklärung am Mittwoch erneut, dass die Behörde digitale Vermögenswerte nicht billigt. Diese Aussage folgte einer 3-2-Entscheidung der SEC-Kommissare, bei der er und zwei weitere die Spot-Bitcoin-ETFs zuließen.

Laut Fondsmanagerin Wood sei dies ein Kampf zwischen der „alten DNA“ und der„neuen DNA“. Ark startet in Zusammenarbeit mit 21Shares ebenfalls einen Bitcoin-ETF, welcher von der SEC grünes Licht für den Handelsstart am Donnerstag erhielt. „Dies eröffnet ein neues Kapitel für Bitcoin“, führte Wood weiter aus.