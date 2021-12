SEC prüft das „Geschenk Gottes“ Priester im Visier der Finanzaufsicht

Die Securities and Exchange Commission (SEC) geht der Frage nach, ob Emmanuel Lemelson, Hedgefonds-Manager und Priester aus Massachusetts falsche Angaben über Unternehmen gemacht hat, die von ihm selbst leerverkauft wurden, hieß es aus den Kreisen.



Wertpapier-Recht verbietet es Händlern, Wetten gegen Unternehmen einzugehen und dann zu versuchen, mit wissentlichen falschen Informationen den Aktienkurs in den Keller zu drücken. Lemelson soll falsche Informationen in öffentlichen Foren verbreitet haben

Die SEC hatte den Kreisen zufolge ihre Untersuchungen aufgenommen, nachdem sich Firmen beschwert hatten, Lemelson, 39, verbreite potenziell falsche Informationen über diese Unternehmen in öffentlichen Foren.

Die eingeleiteten Untersuchungen sind typischerweise ein vorläufiger Schritt der SEC und bedeuten nicht, dass Lemelson - der bisher keines Fehlverhaltens beschuldigt wurde - mit Maßnahmen der Aufsicht rechnen muss.

"Es gibt derzeit keine SEC- oder andere aufsichtsrechtliche Untersuchung gegen unser Unternehmen, und es hat auch nie eine gegeben", sagte Lemelson. "Und es gibt auch keine Grundlage dafür."