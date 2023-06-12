Die Klagen der US-Börsenaufsicht gegen Binance und Coinbase brachte die Kryptowelt ins Wanken. Was Kryptoexperten über das Vorgehen der SEC denken und wie es am Markt weitergeht.

Tauziehen am Kryptomarkt Nach Klagen gegen Binance und Coinbase – so reagiert die Kryptobranche

Die Silhouette einer Frau, im Hintergrund ein Bitcoin-Logo: Wie sich die Klagen der US-Börsenaufsicht auf den Kryptomarkt auswirken könnten, erörtern die Experten.

Das sind die 20 besten Technologiefonds und ETFs über 20 Jahre

Die Kryptobranche befindet sich in Aufruhr: Die SEC erhob mehrere Klagen gegen Binance und Coinbase. Die US-Börsenaufsicht warf den Kryptobörsen unter anderem vor, den Handel mit bestimmten Krypto-Token zu ermöglichen, die von der SEC als Wertpapiere klassifiziert werden. Damit unterliegen diese nach SEC-Deutung umfangreichen gesetzlichen Auflagen, die vor allem dem Anlegerschutz dienen und bisher von den Unternehmen missachtet wurden.

>> Was den Kryptobörsen im Detail vorgeworfen wird, kannst du hier nachlesen

SEC-Vorsitzender Gary Gensler untermauerte das Vorgehen in einer öffentlichen Erklärung mit klaren Worten: „Verbraucher sollten sich davor hüten, ihr hart verdientes Vermögen bei dieser Plattform zu investieren.“ Ein denkwürdiges Statement, beachtet man, dass die angeklagten Firmen zu den wichtigsten Handelsplattformen für Digitalwährungen gehören.

Ein Angriff aus heiterem Himmel? Nach Angaben der US-Börsenaufsicht keinesfalls. In einer öffentlichen Mitteilung beteuert die SEC, sie habe mehrmals auf das Vergehen hingewiesen – jedoch vergeblich. „Man kann die Regeln nicht einfach ignorieren, nur weil man sie nicht mag oder weil man andere Regeln bevorzugt: Die Konsequenzen für die Anleger sind viel zu groß“, kommentiert Gurbir S. Grewal von der SEC die Entscheidung.

Eine Anschuldigung, die schwer wiegt und der Binance widerspricht. Die Kryptobörse betont, sie hätten aktiv mit der SEC kooperiert und hart daran gearbeitet, Fragen zu beantworten und Bedenken auszuräumen. „In jüngster Zeit haben wir umfangreiche Gespräche in gutem Glauben geführt, um eine Verhandlungslösung zur Beendigung der Ermittlungen zu erreichen“, heißt in einem öffentlichen Statement. „Doch trotz unserer Bemühungen hat die SEC mit ihrer Klage diesen Prozess aufgegeben und sich stattdessen dafür entschieden, einseitig zu handeln und zu prozessieren.“

Gleichzeitig wirft das Unternehmen der US-Börsenaufsicht vor, dass diese kein Interesse an dem Schutz der Verbraucher hätten: „Vielmehr scheint das Vorgehen der SEC in diesem Fall dem Bemühen zu dienen, anderen Regulierungsbehörden die Zuständigkeit zu entreißen.“

Auch Paul Grewal, Chefjustiziar bei Coinbase, ist empört über das Vorgehen der US-Börsenaufsicht: „Der Durchsetzungs-Ansatz der SEC in Abwesenheit klarer Regeln für die Digital-Asset-Branche schadet der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Amerikas.“

Im Zweifel für den Angeklagten?

Auch wenn die Kryptobörsen die Anschuldigungen entschieden zurückweisen, können manche Marktakteure positive Seiten an dem Tauziehen erkennen: „Es sollte als gute Nachricht gewertet werden, dass die SEC den Markt reguliert und mehr Druck auf Kryptounternehmen ausübt“, so Katharine Wooller vom Sicherheitsdienstleister für digitale Werte Coincover.

Andrew Carrier von der Blockchain-Beratungsfirma Quant schließt sich dieser Einschätzung an: „Die SEC verfolgt zu Recht ein breiteres Vorgehen gegen Kryptowährungen.“ Denn Verbraucher dürften nicht weiter unbeaufsichtigten Börsen ausgesetzt sein.

Dennoch fürchtet Wooller, dass das Fehlen der Regulierung die gesamte Branche gefährde. Daher sei es zwingend erforderlich, dass die Regulierungsbehörden klare und solide Rahmenbedingungen schaffen.

Auch James Butterfill vom Krypto-ETP-Anbieter Coinshares hegt Zweifel: „Die Anklage besagt, dass ein Großteil der Krypto-Vermögenswerte als Wertpapiere kategorisiert werden sollte, was die regulatorische Landschaft radikal verändern und den Zugang auf regulierte Wall-Street-Unternehmen beschränken könnte.“

Das Problem: Diese Verschiebung könnte die Kontrolle über die Kryptoindustrie fest in die Hände der traditionellen Finanzinstitute legen, was das Versprechen von Innovation und Demokratisierung, welche der Blockchain-Technologie innewohnt, zunichtemachen würde.

Europas Stunde am Kryptomarkt?

Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Denn im Gegensatz zur USA hat Europa sich mit der Mica-Verordnung (Markets in Crypto-Assets), welche im Jahr 2024 in Kraft treten soll, bereits auf ein Rahmenwerk geeinigt.

„Die regulatorische Sicherheit wird ein entscheidender Faktor für Akteure im Bereich der digitalen Vermögenswerte sein“, meint Butterfill.

Dabei hätten vor allem die EU, Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate und Hongkong die Nase vorn. Daher rechnet der Kryptospezialist damit, dass angesichts der bestehenden regulatorischen Diskrepanzen eine Verlagerung des Handels- und Innovationsvolumens aus den USA in Länder mit einer entgegenkommenden regulatorischen Landschaft bevorstehen könnte.

Dabei geht Butterfill von einer Zweiteilung am Kryptomarkt aus: „In den USA wird das traditionelle Finanzwesen eine dominierende Rolle im Kryptosektor übernehmen.“ Die regulatorischen Beschränkungen werden die Kryptoindustrie dabei so formen, dass sie das bestehende Finanzsystem widerspiegelt.

„In der EU und anderen Ländern, die einen maßgeschneiderten Rahmen für Kryptowährungen entwickeln, werden Kryptofirmen weiterhin florieren und die Zukunft der Finanzbranche gestalten“, so Butterfill weiter.

Seine Einschätzung belegt der Spezialist mit Daten: Der Marktanteil des Bitcoin- und Ethereum-Volumens sei in den USA bereits von 85 Prozent von Beginn des Jahres 2023 auf heute 70 Prozent gefallen. Und Butterfill schätzt, dass sich dieser Trend fortsetzen wird.

Für den Gesamtmarkt bleibt der Kryptoexperte dennoch optimistisch: „Diese Klage und ihre möglichen Ergebnisse sind zwar bedeutsam, bedeuten aber nicht den Untergang der Kryptoindustrie.“

Auch Jonas Jünger, Deutschland Geschäftsführer von Binance findet versöhnliche Worte:

„Die Entscheidung der SEC ist enttäuschend für Binance und die gesamte Branche. Diese Maßnahme wird uns jedoch nicht davon abhalten, die enge Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und Entscheidungsträgern fortzusetzen und uns zugleich für den Kryptomarkt und die zugrundeliegenden Technologien starkzumachen.“