Der UBS Global Real Estate Bubble Index 2024 liefert einen detaillierten Einblick in die Entwicklung der Wohnimmobilienmärkte von 25 Großstädten weltweit. Die jährliche Studie, durchgeführt von UBS Global Wealth Management, bewertet das Risiko von Immobilienblasen in diesen urbanen Zentren. Trotz eines allgemeinen Rückgangs der Blasenrisiken im zweiten Jahr in Folge bleiben einige Märkte im Fokus der Analysten.

Die Studie zeigt, dass die inflationsbereinigten Immobilienpreise in den untersuchten Städten durchschnittlich etwa 15 Prozent unter dem Niveau von Mitte 2022 liegen, als die globalen Zinssätze zu steigen begannen. Dennoch haben sich die Preise in vielen Märkten als widerstandsfähig erwiesen, gestützt durch eine zunehmende Wohnungsknappheit und steigende Mieten.

Claudio Saputelli, Leiter Immobilien im Chief Investment Office von UBS Global Wealth Management, betont: „Die stärksten Preiskorrekturen sehen wir in den Städten, die in den Vorjahren ein hohes Blasenrisiko aufwiesen.“ Die realen Preise in Frankfurt, München, Stockholm, Hongkong und Paris liegen 20 Prozent und mehr unter ihren Höchstständen nach der Pandemie. Gleichzeitig prognostiziert Matthias Holzhey, Hauptautor der Studie, dass die realen Eigenheimpreise in vielen Städten die Talsohle durchschritten haben könnten.

Diese Städte haben das höchste Immobilienblasenrisiko

Vor diesem Hintergrund präsentiert die Studie eine Rangliste der Städte mit dem höchsten Blasenrisiko. Diese Metropolen zeichnen sich durch stark gestiegene Immobilienpreise, hohe Preis-Einkommens-Verhältnisse oder eine Entkopplung der Preisentwicklung von lokalen wirtschaftlichen Fundamentaldaten aus.

Blick auf Genf © Imago Images / Pond5 Images

Platz 6: Genf

Die Preise in Genf liegen real etwa 10 Prozent höher als vor fünf Jahren, stagnierten jedoch in den vergangenen vier Quartalen. 2023 verzeichnete Genf das stärkste Bevölkerungswachstum seit 2015, was eine dreijährige Stagnationsphase beendete. Die Mieten stiegen in den vergangenen vier Quartalen stärker als die Einkommen. Genfs Attraktivität als internationaler Diplomatie-Standort und Sitz zahlreicher globaler Organisationen trägt zur stabilen Nachfrage bei, trotz der hohen Preise.