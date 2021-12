Sectoral-Investment-Chef Stephen Patten „Gesundheit bleibt ein lohnendes Investment“

2017 war ein gutes Jahr für den Gesundheitssektor. Gemessen am MSCI World Healthcare Index legte er fast 20 Prozent an Wert zu. Obwohl sich das erste Quartal 2018 bisher als schwierig erwiesen hat, zeigt sich Stephen Patten, Investment-Chef beim Fondsanbieter Sectoral AM, optimistisch.