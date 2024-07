ANZEIGE

Renditeprognosen für die nächsten 5 Jahre Secular Outlook 2024 von Pictet Asset Management

Die Analyse der Pictet Asset Management Strategy Unit (PSU) zeigt, dass die Streuung der Renditen an den inländischen Aktien- und Anleihemärkten in den nächsten fünf Jahren abnehmen wird. Dies legt nahe, dass Investoren sektorübergreifende Investments in Betracht ziehen und einen größeren Teil ihres Kapitals in Unternehmensanleihen investieren sollten.