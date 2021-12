Die Ratingagentur begründete ihren Schritt mit zunehmenden Herausforderungen, denen die Bank bei ihrer Restrukturierung gegenübersteht. Moody’s senkte das Rating für die vorrangigen unbesicherten Anleihen um eine Stufe auf „Baa2", zwei Stufen über der „Ramsch"-Klasse. Das langfristige Einlagenrating wurde von „A2" auf „A3" heruntergestuft und der Ausblick auf „stabil" gesetzt.„Wir sind sehr enttäuscht", sagte Cryan in einem Interview mit Bloomberg am Rande einer Konferenz des Institute of International Finance IIF in Madrid: „Wir haben genug Kapital um unsere Schulden vier Mal zurückzuzahlen."„Die Entwicklung der Deutschen Bank in den letzten Quartalen war schwach und erheblicher operativer Gegenwind, darunter anhaltend niedrige Zinsen und makroökonomische Unsicherheit, werden die Bank herausfordern", erklärte Moody’s in der Mitteilung.Im ersten Quartal war der Nettogewinn um 61 Prozent gefallen, womit die Deutsche Bank Gefahr läuft, das zweite Jahr in Folge einen Jahresverlust zu schreiben, zumal noch Rechtsstreitigkeiten bereinigt werden müssen.„Der Plan, den sie umsetzen wollen, ist langfristig ein guter Plan für die Anleihegläubiger, aber wenn man auf das derzeitige operative Umfeld blickt, dann stehen sie vor ziemlich heftigem Gegenwind", sagte Peter Nerby, Senior Vice President beit Moody’s, im Telefoninterview mit Bloomberg. „Sie arbeiten daran, aber es ist schwieriger als es war."