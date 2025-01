„SEHR GUT in der Baufinanzierung“ kürt Top-Beratung

Die Immobilienfinanzierung ist eine beratungsintensive Finanzdienstleistung. Mit dem Bankentest „SEHR GUT in der Baufinanzierung 2025“ bietet die Gesellschaft für Qualitätsprüfung Bankkunden die Möglichkeit, aus dem Angebotsdschungel das lokal vielversprechendste Angebot auszuwählen.

Die eigene Immobilie ist für viele Menschen der größte Lebenstraum. Gut jeder zweite Deutsche besitzt Wohneigentum. Etwa 45 Prozent der Deutschen bewohnen die eigene Immobilie. Die Eigentumswohnung oder das Wohnhaus werden aus gutem Grund auch als „Betongold“ bezeichnet: Vermietet erwirtschaften Eigentümer ein zusätzliches passives Einkommen, selbstgenutzt schützt die Immobilie im Alter vor steigenden Mieten. Damit eine solche Anlage- und Vorsorgestrategie langfristig aufgeht, muss die Finanzierung sorgfältig individuell geplant werden.

In der Finanzierung des privaten Wohnungsbaus lagen im Jahr 2022 die Sparkassen mit knapp einem Drittel aller Verträge vorne, gefolgt von den Genossenschaftsbanken (25,8 %) und den Kreditbanken (21,6 %). Für wen sich angehende Immobilienbesitzer entscheiden, ist nicht zuletzt von der Qualität der vorausgehenden Beratung abhängig. Dabei ist es für den Laien schwer zu beurteilen, ob Leistungen und Produkte, die in der Bankfiliale vor Ort angeboten werden, wirklich optimal zum konkreten Bedarf passen. Der Bankentest und die Auszeichnung „SEHR GUT in der Baufinanzierung“ liefern Verbrauchern eine Entscheidungshilfe bei der Auswahl eines regionalen Finanzierungspartners.

Die Wahl der besten Dienstleister im Bereich der Baufinanzierungsberatung ist Teil des renommierten Bankentests „BESTE BANK vor Ort“ der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Die Auszeichnung „SEHR GUT in der Baufinanzierung 2025“ ist das Ergebnis von mehr als 200 im Jahr 2024 mit Regionalbanken durchgeführten Beratungsgesprächen. Wahrgenommen wurden diese von Testern mit bankspezifischer Ausbildung, auf Basis eines spezifischen Kundenprofils und eines standardisierten Frage- und Analysebogens. Aus dem Kundenprofil ergibt sich das Bild einer optimalen Beratung in Hinblick auf zentrale Ergebnisse. Dabei wurde in der Bewertung geprüft, ob die Beratung sich neben einer aufgrund der Einkommensverhältnisse unproblematischen Finanzierung auch mit begleitenden finanziellen Lebensrisiken befasst. Eine optimale Beratung sollte sich neben Themen wie Zinsbindung, Laufzeit, Bausparverträgen und KfW-Darlehen auch mit Finanzthemen wie Krankentagegeld, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Bausparen und Altersvorsorge im Allgemeinen auseinandersetzen.

Neben der Beurteilung der Service- und der individuellen Beratungsqualität beinhaltet der Bankentest Baufinanzierung den sogenannten „Digital-Check“. Er bewertet den Ersteindruck, den sich Verbraucher über die Website der Bank verschaffen konnten. Geprüft werden hierbei das Informationsangebot zum Thema Baufinanzierung sowie Art und Umfang der angebotenen digitalen Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Möglichkeit zur Online-Terminvereinbarung.